Costanza Caracciolo incinta | la conferma a “Verissimo” | «Ecco perché non l’ho detto

urbanpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Non è più un rumor, è una certezza.e aspetta da Bobo Vieri un’altra bambina. L’ex velina di Striscia la notizia, al sesto mese di gravidanza, ha annunciato il lieto evento nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, che andrà in onda oggi pomeriggio, sabato 7 dicembre 2019, a partire dalle ore 14. La showgirl al settimo cielo ha chiaritoha voluto mantenere il riserbo in questi mesi: nessun vezzo, ma una ragione del tutto comprensibile., arriva la: «Sono al sesto mese di gravidanza»ha spiegato ai microfoni di Silvia Toffanin di essere entrata nel sesto mese di gravidanza e di non aver dato prima la notizia per paura. In passato la showgirl ha vissuto la terribile esperienza dell’aborto, prima che nascesse la primogenita della coppia Stella. «Ci tenevo a essere sicura di ...

zazoomblog : Verissimo Costanza Caracciolo incinta: “Aspetto una bambina” - #Verissimo #Costanza #Caracciolo - Notiziedi_it : Costanza Caracciolo, sexy mamma, sfoggia il pancione per la prima volta - Notiziedi_it : Costanza Caracciolo di nuovo incinta: “Aspetto una figlia femmina” -