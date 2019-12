VIDEO Yuzuru Hanyu tenta il quadruplo axel in allenamento! L’alieno colpisce ancora

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Incredibile al PalaVela di Torino, palazzo del ghiaccio in questi giorni teatro delle Finali Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura. Durante le consuete sessioni di allenamento mattutino il Campione Olimpico in caricahato più volte il: dopo alcune prove l’alieno, nonostante un arrivoda perfezionare, ha dimostrato di essere a buon punto con il difficilissimo elemento, impensabile solo a pochi anni fa. Il nipponico si trova attualmente al secondo posto dopo lo short program, con una distanza importante rispetto a Nathan Chen. Un errore fatale nella combinazione con iltoeloop ha inchiodato infatti l’atleta del Sol Levante a quota 97, tredici punti in meno dello statunitense. Nonostante iltivo odierno il pattinatore allenato da Brian Orser potrebbe ovviamente decidere di non rischiare il salto, preservandolo per ...

