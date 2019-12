Sekiro | Shadows Die Twice regala un tema dinamico a tutti i fan

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Se siete degli appassionati giocatori diDie, dovete sapere come proprio in occasione delle festività natalizie From Software ha deciso dire ai propri fan niente meno che un nuovoe per di più gratuito per PlayStation 4.Ilsi intitola "delle feste", e lo possiamo trovare proprio nell'apposita sezione dedicata ai temi di PS4, sul PlayStation Store. Se pensate si tratti di qualcosa afestivo o natalizio, vi sbagliate: ilci offre una serie di immagini che raffigurano il Lupo, Isshin e Kuro, l'erede divino. Le immagini sono accompagnate da diversi effetti speciali e il tutto è farcito da un'illuminazione dinamica.Vediamo di seguito ilin questo filmato:Leggi altro...

