Sei proprio un terrone In asilo la maestra-orco | schiaffi e insulti ai bimbi

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Mariagiulia Porrello La donna insultava i minori, li percuoteva e li lasciava soli per appartarsi con il compagno che “ospitava” nella struttura di Cocquio Trevisago: le indagini hanno fatto emergere oltre 20 condotte illecite Maltrattamenti su bambini piccolissimi. Violenze psico fisiche nei confronti dei piccoli dell'nido che avrebbe dovuto aiutare a crescere in serenità. Di questo è accusata ladi una struttura di Cocquio Trevisago, in provincia di Varese, nei confronti della quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, su richiesta della locale procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione di sei mesi dall’esercizio del pubblico servizio di insegnante. Il provvedimento le è stato notificato ieri mattina dai carabinieri della stazione di Besozzo, all’esito di un’indagine ...

