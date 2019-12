today

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L'incidente è avvenuto nelle prime ore di venerdì 6 dicembre ad Avellino: la donna ha perso il controllo dell', ha...

Today_it : Sbanda e vola con l'auto in una scarpata: ragazza viva per miracolo - Unornya : @TenebraeXYZ MI PRUDONO LE MANI questo è da corrergli dietro finchè non sbanda e non vola dalla scogliera tipo urban legend. -