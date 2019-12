L’adozione speciale del piccolo Marble

bigodino

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Più di un anno fa, un soldato dell’esercito era a fare il suo addestramento in Virginia e tutto stava procedendo tranquillamente. Un giorno però, ha sentito un disperato appello alla radio, in cui il rifugio di Richmond Animal League, chiedeva alla gente di adottare i loro cuccioli, visto che stavano arrivando le temperature fredde. Il giovane, che è sempre stato un amante degli animali, quando era arrivato il momento di tornare a casa, ha deciso di fare un salto in quel posto. Quando è arrivato al rifugio ha scoperto che erano stati adottati tutti i cani, ma che i dipendenti avevano una stanza ancora piena di gatti. Il ragazzo ha deciso di entrare e nel momento in cui ha aperto la porta, un gattino chiamato, gli è praticamente saltato addosso e non voleva più lasciarlo. Il giovane sin da subito ha capito che non poteva andar via senza di lui ed è proprio per questo, che ...

