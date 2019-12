La mente può ammalarsi come il corpo Siamo umani | fragili | e non siamo soli

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Fuani è una giornalista napoletana che non sa quale direzione dare alla sua carriera, una moglie che si percepisce inadeguata, la madre di una bambina che si sente sopraffatta dal senso di responsabilità che invade le sue giornate, facendole perdere di vista la propria felicità. Sin da quando era adolescente, mastica continuaquesta sensazione dolorosa di sentirsi estranea al mondo e allora col tempo matura un pensiero: morire.È il 26 luglio 2012 quando, durante una vacanza a Pescara, all’età di trentadue anni, quattro mesi dopo aver partorito la figlia Greta, scavalca la ringhiera di un balcone posto a dodici metri d’altezza e precipita nel vuoto. “E poi sono caduta, ma non sono morta” si legge in “Svegliami a mezzanotte” il suo libro d’esordio, pubblicato da Einaudi, dove racconta ciò che le ...

