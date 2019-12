Incidente sulla metro a Milano | convoglio frena di colpo a San Babila

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nuovolinea rossa delladiavvenuto nella serata del 6 dicembre. Unin transito nella stazione di Sanhato troppo bruscamente provocando il ferimento di quindici passeggeri. Di questi, sette persone hanno dovuto essere trasportate in ospedale in codice verde a causa dei traumi subiti, mentre per le altre otto non è stato necessario il ricovero. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini del 118 che hanno provveduto a mettere in sicurezza i feriti.Stando a quanto riportato dagli organi di stampa, l’sarebbe avvenuto intorno alle ore 18:30 presso la stazione della linea uno di San, in pieno centro. Il treno, che viaggiava in direzione Sesto San Giovanni, si è improvvisamente bloccato per ragioni ancora da accertare provocando la caduta ed il conseguente ferimento di numerosi ...

