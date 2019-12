Gruppo PSA - La Dongfeng potrebbe tagliare la sua quota di azioni

quattroruote

(Di venerdì 6 dicembre 2019) LaMotorridurre la sua partecipazione nelPSA. Secondo indiscrezioni della Reuters, il costruttore cinese avrebbe affidato ad alcune banche l'incarico di valutare tutte le opzioni per valorizzare ledel produttore automobilistico transalpino acquistate nel 2014 nel quadro dell'operazione di salvataggio orchestrata dal governo francese. Un ostacolo in meno per il deal FCA? Il possibile taglio della partecipazione è già emerso più volte negli ultimi mesi: a inizio agosto si parlava dellintenzione dei cinesi di monetizzare leper approfittare del balzo del titolo registrato negli ultimi cinque anni grazie alla ristrutturazione operata dallad Carlos Tavares (da circa 7,5 euro a più di 21 euro) e quindi recuperare, almeno in parte, gli 800 milioni investiti per entrare nella compagine sociale. Oggi la discesa va letta nel quadro della ...

