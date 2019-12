Ghirelli | “La Fiorentina ha intenzione di lavorare sulla seconda squadra”

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) A margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, il presidente della Lega Pro, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Innanzitutto. Ha dichiarato che i viola pensano ad allestire unasquadra: “Ha un’seria disul settore giovanile esquadra” Sul razzismo: “Lo sport può fare molto per allontanarlo. In queste settimane abbiamo colto e valorizzato cose semplici, come il giocatore del Padova che a Gubbio ha allacciato la scarpa ad un ragazzino”.ha ricordato anche un episodio a “Bisceglie”. Durante una contestazione a giocatori e dirigenza c’era “un calciatore appoggiato al palo e un bambino che gli ha dato la mano per sollevarlo. La cultura in questi gesti è come far germogliare un percorso che vogliamo per la serie C”. Ieri sono stati comunicati tutti gli orari delle partite del ...

