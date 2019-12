Untitled Goose Game presto in arrivo su PS4 ed Xbox One

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L'oca molesta protagonista dista per arrivare sulle vostre PS4 edOne, giusto in tempo per Natale. Infatti è stata scovata la lista completa di trofei ed obiettivi (questi ultimi su un server di Microsoft che indica il 17 dicembre come data di lancio).Inil giocatore vestire i panni di un'oca dispettosa, che ha quanto pare non ha nient'altro da fare se non rendere la vita un inferno agli ignari abitanti di un villaggio. Il gioco si presenta come una sorta di puzzle sandbox (molto blando) in cui bisognerà completare diversi obiettivi. Si partirà da quelli più semplici come rubare un determinato oggetto o costringere un personaggio a compiere una determinata azione. Una volta completata la lista di compiti si passerà ad una nuova zona del villaggio, al fine di infastidire nuovamente il prossimo.è al momento disponibile su ...

