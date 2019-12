Un po' di sollievo

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La notizia è che sono tornati a parlare, è il “clima”, radicalmente cambiato rispetto al giorno precedente, proprio sul dossier più delicato: la giustizia. E, con essa, anche la “mutabilità” (sempre del clima) in questo governo: repentina, capace di passare, nello spazio di poche ore e con una certa disinvoltura linguistica, da una situazione di pre-crisi al ritrovato dialogo. E domani chissà, non essendoci programma, anima, insomma la chiarezza minima necessaria.Lo stato dell’arte è questo, detta senza tanti giri di parole: la prossima settimana ci sarà un vertice ad hoc sulla giustizia, per affrontare il nodo della prescrizione e trovare un punto di incontro. Di questo, che non è un accordo ma solo un percorso condiviso, se ne sono fatti carico il premier e il guardasigilli, dopo una giornata di ...

MSF_ITALIA : BREAKING: le autorità marittime italiane hanno assegnato alla #OceanViking #Pozzallo come porto sicuro di sbarco. I… - TKim301295 : RT @_jaeseumin: Seokjin: *guarda Namjoon per sentirsi al sicuro* Namjoon con gli occhi gli fa: ce l'hai fatta va tutto bene Seokjin: *si la… - abstractartae : RT @_jaeseumin: Seokjin: *guarda Namjoon per sentirsi al sicuro* Namjoon con gli occhi gli fa: ce l'hai fatta va tutto bene Seokjin: *si la… -