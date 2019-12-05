Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ED UN INCIDENTE CON CODE E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA, SEMPRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA TIBURTINA I A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI, RALLENTAMENTI PER OLIO SULL’ASFALTO IN VIA GIOVANNI PAISILLEO AI PARIOLI ALL’INTERSEZIONE CON VIA PIETRO RAIMONDI ED IN PRATI SU VIA ANDRA DORIA DISAGI IN ...
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romadailynews : Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09:30: SI STA IN FILA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 09:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -
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Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18:00 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18:00 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 08 : 30: SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 08 : 00: INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA FLAMINIA, CASAL DEL MARMO E L’AURELIA E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA LARGO ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 07 : 30: INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA E BREVI FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA. SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 20 : 00: MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA SOLO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E LA A24 RM-TE, E IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO NELLE DUE DIREZIONI PER Traffico E INCIDENTE SI STA’ IN FILA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INCIDENTE IN CENTRO SU ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19 : 30: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. ALTRE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO NELLE DUE DIREZIONI. SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ...
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