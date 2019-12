The Witcher | per la voce di Geralt della serie Netflix Henry Cavill si è ispirato ai

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019)non userà completamente il suo accento per l'adattamento di Thedi. La sua vera fonte di ispirazione è stato Doug Cockle, che ha doppiato ildei videogiochi.Inizialmente,si è basato sul suo accento naturale dopo aver ascoltato gli audiolibri narrati dal doppiatore Peter Kenny. Lo show TV, tuttavia, condensa i primi due libri in otto episodi, quindiha dovuto trovare un modo per esprimere al meglio lae i dialoghi di."Quando ho ascoltato l'incredibile esibizione di Doug Cockle in The3 - che ho sentito perché ho giocato molto ai giochi - mi sono reso conto che avrei potuto utilizzare qualcosa del genere", ha detto.Leggi altro...

