Sente dei rumori e spara | custode di una villa uccide un ragazzo tra i 20-25 anni

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ildi unaa Bazzano, nel Bolognese, hato dalla finestra perché spaventato danei pressi dell’abitazione: è morta una persona, che potrebbe avere tra i 20 e i 25. Privo di documenti, la sua identificazione è ancora in corso. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto a 20 metri circa dalla finestra da dove, secondo una prima ricostruzione, sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco. Accanto a lui è stata trovata una torcia e non sarebbe stato armato. Sono in corso le ricerche delle ogive. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto saranno fondamentali gli accertamenti balistici che verranno eseguiti da un consulente della Procura già nominato e che inizierà nel pomeriggio. Ai carabinieri, il68enne dellaha riferito di avere sentito dei: stando alle prime informazioni, alcune ...

