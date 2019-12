Roberta Ragusa | la figlia si tatua il nome della mamma | sei e sarai sempre parte di me

vanityfair

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La foto è di qualche settimana fa, ma solo ora è stata notata e resa pubblica. Alessia Logli, ladi, ha pubblicato su Instagram la foto di unggio: è ildi sua madre. Questa ragazza di 19 anni è vittima come il fratello di uno dei casi di cronaca nera più noti degli ultimi anni., imprenditrice pisana, è scomparsa il 13 gennaio 2012 e di lei non si sono più avute notizie. Suo marito, Antonio Logli, è stato condannato definitivamente per l’omicidio e l’occultamento del cadavere. La decisioneCorte di Cassazione ha confermato la condanna a vent’anni di reclusione lo scorso luglio. Economico il movente: l’eventuale separazione dalla moglie avrebbe intaccato il patrimonio comune. I due figli sono rimasti incastrati nel caso giudiziario: la madre scomparsa, il padre sotto processo e ora in carcere. Non hanno mai parlato e non hanno nemmeno ...

