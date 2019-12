Partita ieri l’edizione 2019 della Fiera della Piccola e media editoria

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)l’edizione. «Più libri più liberi, sintesi perfetta di un grande manifesto culturale», ha detto Nicola Zingaretti. Al viala diciottesima edizioneNazionalePiù libri più liberi, l’appuntamento culturaleCapitale dedicato all’indipendente, organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), al Roma Convention Center La Nuvola dell’Eur. Grande l’affluenza del pubblico, sin dalle prime ore del mattino. Durante i cinque giornisarà possibile visitare gli stand espositivi di 520 espositori e assistere a 670 appuntamenti con personalità del mondocultura, grandi autori italiani e internazionali, che si alterneranno tra dibattiti, letture e mostre. A inaugurare la manifestazione, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ...

c_appendino : Senza lavoro non c'è dignità. Come promesso ieri sono andata personalmente, con altri sindaci, a portare la vicinan… - Stefandevrij : Grande riscaldamento ieri ragazzi???? qualcuno mi fa qualche foto durante la partita per favore grazie?? - juventusfc : «#JuveSassuolo, un’altra partita da vincere» ??Le parole di @bonucci_leo19 ieri ?? -