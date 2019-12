La versione Switch di Alien Isolation è migliore di quella PS4 secondo Digital Foundry

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Oggi, 5 dicembre, lo spaventosoapproderà su Nintendoha deciso di analizzare il titolo per capire come si comporta rispetto alle versioni già disponibili su PS4, PC, Xbox One, PS3 e Xbox 360.Stando a quanto emerso dalla video analisi della redazione britannica ladidiPS4. merito del team di Feral Interactive, che si è occupato del porting per l'ibrida.L'analisi conferma che ladal punto di vista grafico rispetto aPS4 sotto alcuni aspetti.afferma che suil frame rate è più stabile nei momenti più movimentati, l'immagine su schermo risulta più pulita ed è meno marcato l'aliasing.Leggi altro...

