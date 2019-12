Due pitbull terrorizzati si rannicchiano in un rifugio

bigodino

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ci sono dei poveri cagnolini costretti a vivere in condizioni davvero disastrose. Ma per fortuna c’è sempre qualcuno che decide di prendersi cura di loro. Come quello che è accaduto a duein Texas, negli Stati Uniti. Bridget e Louie, come sono stati chiamati, alsi stringevano forti, perché avevano paura di tutto e di tutti. Quando Bridget e Louie, come sono stati chiamati dai volontari, sono arrivati alConroe nella contea di Montgomery, si sono stretti l’uno all’altro, perché erano letteralmenteda ogni cosa. Era chiaro che avevano vissuto una vita davvero molto difficile. Chissà quante cose avevano dovuto subire questi poveri cagnoloni. Bridget e Louie si abbracciavano di continuo per darsi conforto. Entrambi avevano segni di abbandono e soffrivano di scabbia e problemi alla pelle. Il personale non ha potuto separare i due ...

