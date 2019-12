Coppa Italia oggi 5 dicembre | orari partite | tv | streaming e programma

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Si concluderà quest’il quarto turno delladi calcio 2019, con la giornata odierna che vedrà disputarsi le ultime due gare di questa tre giorni, a partire dalle ore 18, quando il Parma ospiterà allo Stadio Ennio Tardini il Frosinone, formazione di Serie B allenata dal campione del mondo Alessandro Nesta. Alle ore 21 toccherà invece al Cagliari, grande rivelazione del campionato, che se la vedrà invece alla Sardegna Arena con la Sampdoria, in quello che appare come il vero big match di questo turno, e che proietterà una delle due compagini agli ottavi di finale. I diritti televisivi sono affidati alla Rai, con Rai Sport che coprirà tutte le, in diretta sul canale 57 del digitale terrestre. QUARTO TURNO2020 (5):E TV GIOVEDÌ 5: 18.00 Parma-Frosinone (diretta tv su RaiSport) 21.00 Cagliari-Sampdoria (diretta tv ...

ACPerugiaCalcio : ?? | #SasPer 1-2 SIAMO AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA!!! #griforobot ???? - acffiorentina : | ?? | Finale al Franchi la Fiorentina supera il Cittadella 2-0 e va agli ottavi di Coppa Italia dove incontrerà l'… - sscnapoli : ?? #CoppaItalia, agli ottavi il Napoli affronterà il @ACPerugiaCalcio ???? -