Scontro sulla prescrizione Di Maio | La riforma sarà legge dal 1° gennaio

Torino - Scontro frontale sulla strada di Osasco : 2 morti : Incidente mortale nel pomeriggio di venerdì sulla provinciale 589 tra Garzigliana e Osasco, nel Torinese. Due persone sono morte in seguito allo scontro frontale tra due auto, una Fiat Tipo e una Fiat Punto. morti un uomo di 82 anni e un 50enne. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e il 118.Continua a leggere

Bari - incidente sulla Sp231 - Scontro frontale tra due auto - gravi una bambina e una donna : Nelle serata di oggi, causa forse anche l’asfalto bagnato, sulla Sp231, all’altezza di Bitonto si sono scontrate frontalmente due auto, una Fiat Punto e una Lancia Musa. Ad avere la peggio i passeggeri della Lancia Musa, un’intera famiglia. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia municipale di Bitonto. I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti. Ricoverati d’urgenza in gravi condizioni una bimba e ...

Ex Ilva - Scontro tra Boccia e Patuanelli : tutti contro tutti sulla pelle dei tarantini : Sul caso Ilva il governo non ha una linea unitaria, né una strategia di ampio respiro; anzi: ognuno dice la sua, rischiando di contraddire l'alleato. È ciò che è successo tra Francesco Boccia (Pd) e il titolare del Mise, Stefano Patuanelli. Oggetto di contraddizione è l'arcinoto scudo penale. Boccia

Scontro sulla A30 : mamma e figlia morte. Tornavano dall’ospedale - la 25enne aveva un tumore : Tragedia della strada lungo l’autostrada A30 Salerno-Caserta. Una donna e la figlia, residenti a Drapia, comune italiano di duemila abitanti della provincia di Vibo Valentia, in Calabria, sono morte nello Scontro avvenuto in Campania. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche il marito e padre delle donne, che è stato trasporto d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Le vittime sono Teresa Furchì, 50 anni, e ...

Csm - Salvi nuovo procuratore generale della Cassazione. Ma sulla prescrizione è Scontro Pd-M5S : Alla presenza del capo dello Stato il plenum dell'organo di autogoverno della magistratura ha nominato il successore di Riccardo Fuzio. Mattarella: "Nomine soltanto con criteri attinenti alle capacità professionali"

Incidente Cuneo - Scontro frontale tra tre auto sulla Bovesana : un morto e quattro feriti : Incidente nella serata di ieri a Cuneo sulla Sp21 Bovesana: in seguito allo scontro frontale tra tre auto un uomo di 48 anni, Domenico Loiacono, di Robilante, è morto sul colpo e altre 4 persone sono rimaste ferite, di cui almeno 2 in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dei passeggeri dalla vetture coinvolto nello schianto.Continua a leggere

LIVE Zverev-Tsitsipas - Atp Finals 2019 in DIRETTA : Scontro diretto con vista sulla semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019 –Il regolamento del torneo dei Maestri–Tsitsipas subito in vetta al girone Agassi–Il campione uscente surclassa Rafa–Thiem è il primo semifinalista londinese Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, valido per la seconda giornata del gruppo Andre Agassi delle ATP Finals 2019 di ...

Scontro tra auto - camper e pullman sulla A13 : una famiglia distrutta - cinque feriti : L’incidente nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova: tra le vittime una bimba di 5 mesi

Omicidio a Roma - Scontro sulla sicurezza. Salvini : «Colpa dei tagli». Ira di Conte : «Miserabile» : Roma Ormai è una costante. Presidente del Consiglio e leader dell'opposizione duellano come un tempo accadeva solo in piena campagna elettorale delle elezioni politiche. Invece tra due...

Sull'omicidio di Luca Sacchi si consuma un nuovo Scontro Conte-Salvini sulla sicurezza a Roma : Il mondo della politica si infervora sull’omicidio di Luca Sacchi, il 25enne ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa in zona Colli Albani mentre cercava di difendere la fidanzata. sulla tragedia si consuma l’ennesimo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il suo ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia”, ha dichiarato il leader ...

La Zanzara - Scontro tra Parenzo e Taormina. “Hai frequentato prostitute da ragazzo? Che porcheria”. “Buffone - ti ho visto sulla Salaria” : Rissa verbale a “La Zanzara” (Radio24) tra l’avvocato Carlo Taormina e uno dei conduttori, David Parenzo. Casus belli: la legalizzazione della prostituzione, a cui Taormina è contrario, pur ammettendo che in gioventù ha frequentato prostitute. La polemica tra i due duellanti esplode quando scherzosamente Taormina afferma di aver visto il giornalista più volte su via Salaria, strada romana nota per gli incontri a luci rosse. ...

Renzi e Salvini puntano sullo Scontro per ritornare sulla scena : Di fronte alla retorica imbolsita mostrata nel confronto su Rai1, il rischio è però di fare la figura degli attori che hanno perso smalto. Leggi

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è Scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca