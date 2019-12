Martina Rossi | dalla morte a Maiorca alla prescrizione di uno dei reati “Scappava per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), 20 anni, genovese, nell’agosto del 2011 è in vacanza con le amiche a Palma di(Spagna). La sera del 3 le compagne di viaggio si chiudono in stana con due ragazzi. Lei sale in stanza con due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, ma dopo venti minuti si sente un urlo straziante – come raccontato da due cittadini danesi che sono nella camera accanto – e i passi precipitosi di qualcuno per le scale. La ragazza è a terra senza vita dopo un volo dal sesto piano. Non ha le ciabatte e non ha indosso i pantaloncini. Le indagini spagnole però si chiudono con un nulla di fatto: archiviazione con l’ipotesi del suicidio. Una cameriera ha visto la giovane gettarsi giù, ma sono molte le incongruenze in quella ricostruzione. La famiglia della ragazza inizia una lunga battaglia. L’inchiesta italiana viene aperta a Genova, città di ...

