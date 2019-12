Il sindaco di Bibbiano è tornato libero

Marcucci : sindaco Bibbiano torna libero - succede quando processi si consumano su media : Roma – “Mesi e mesi di inchiostro, di veleni, di accuse vergognose, di speculazioni politiche, di aperture dei Tg. Ieri sera infine il sindaco di Bibbiano torna libero perche’ secondo la Cassazione, non sussistevano le condizioni per l’arresto. Questo succede quando i processi si consumano sui media e le sentenze vengono pronunciate ignorando il diritto alla difesa, le prove, i dubbi. Chi paga per questi massacri?”. ...

La Cassazione revoca l'obbligo di dimora per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti : La Cassazione ha revocato l’obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti, il sindaco Pd di Bibbiano, indagato per lo scandalo ‘Angeli e Demoni’ sul presunto sistema di affidi illeciti di minori scoppiato in Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, nel giugno scorso quando il politico venne arrestato. A distanza di sei mesi ora è tornato libero. In attesa delle motivazioni, la Cassazione avrebbe deciso per ...

Bibbiano - scarcerato il sindaco : "È arrivata la giustizia" : La decisione della Cassazione di revocare l'obbligo di dimora accolta da esponenti del Pd con soddisfazione. Castagnetti: "Non ci sono mai state condizioni per la detenzione". Renzi, Iv: "Attendiamo scuse dopo la montagna di fango"

Bibbiano - per la Cassazione il sindaco Pd non doveva essere arrestato : Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, torna libero dopo la decisione di oggi, 3 dicembre, della Cassazione. I giudici hanno accolto il ricorso degli avvocati del sindaco, per il quale il tribunale del Riesame lo scorso 20 settembre aveva revocato i domiciliari, pur conservando l’obbligo di dimora. «La Cassazione ha stabilito che non ci sono mai state le condizioni per l’arresto del sindaco di Bibbiano – ha esultato il deputato Pd Andrea ...

Bibbiano - torna libero il sindaco Carletti : la Cassazione revoca l’obbligo di dimora : La Cassazione ha revocato l’obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti, il sindaco di Bibbiano, indagato nell’inchiesta Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti di minori scoppiato in Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, nel giugno scorso quando l’esponente del Partito democratico venne arrestato. A distanza di sei mesi ora è tornato libero. A quanto riporta l’Ansa, in attesa delle ...

La Cassazione revoca l'obbligo di dimora al sindaco di Bibbiano : La sesta sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso del sindaco di Bibbiano (ora sospeso) Andrea Carletti (Pd), coinvolto nell'inchiesta della procura di Reggio Emilia 'Angeli e Demoni' su presunte irregolarità nell'affido di minori, contro la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Albinea, disposta dal Riesame di Bologna in settembre in sostituzione degli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto dal 27 giugno per ...

