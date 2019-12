Dialogo tra Montalbano e Augello

Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla lingua e sulle metafore : Muntilbano eri nu poco depressa; le lizioni erano finita ed in Paisi omnes currivano sul carre del vincitori: iddo invici pinsava a ricuperari doppa aviri vista per la primera vulta todo l’arche parlamintari a Vigati. Il tilifono squillai: eri Catarelle che diciva che haviva chiammata un tipa che si chiammava Parmiggiana ma che poia avribbi arrichiamata. Muntilbana: “Ma si sicura che chiamasi Parmiggiana, Catarè?”. Catarelle: “Sissi, dutturi, la ...

I Medici 3 nuovo promo trailer - il primo Dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 il nuovo promo, dal 2 dicembre su Rai 1, il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita ...

Dialogo tra Montalbano e Livia sul federalismo amoroso : Havi vista la privisiona meteo taliane e pariva che a Ginova dovissi viniri abbascia il cieli dalla pluvia. Turnato a Marinelle mintre si cunzava la tavula per mangiari Muntilbano fici col cordelessa il nummaro della zita e aspittai che rispunnesse… “Salvo, come stai?”. Muntilbano: “Comme staie tibi Livi?”. L: “Sotto le acque a tinchitè – come dice il mio commissario siciliano…”. M: “Ma è accussì brutta come diciano in tilivisione?”. L: “Peggio, ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella sui politici : Muntilbano trasette in officio trafilata e nutai a Catarelle che durmiva sul piccie… “Catarè, che fu? , stai a durmire in Cummissariata?”. Catarelle svigliandosa all’intrasatta, “non c’iro, passava da aquì, non sugno stata ia”. Muntilbano: “Catarè, stai ad amminchiarte?”. Catarelle: “Mi scusasse cummissaria, m’appapagnaè… “. M: “Allura ci stavina dinuncie o qualichi altra cusa?”. C: “Nenti dutturi, in paisi non si pensi altra che alle pulitiche ...

I Medici 3 nuovo promo trailer con il primo Dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 nuovo promo trailer, dal 2 dicembre su Rai 1 Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita all’estero “Nel nome della famiglia” regalerà altre 4 prime serate su Rai Uno ...

Dialogo tra Montalbano e Grillo? : Fatia trasette in officio chiù emaciata del sulita e salutai, “boni juorno Cummissaria: poti scucciarla n’attima?”. Muntilbano: “Assittate, che fu?”. Fatia: “Sapi che c’iè la cumpagna ilittorale?”. M. “Sissì, ma sugno già vinuti omnes”. F: “Nonsi, dutturi, fagliava il carrico da unnici”. M: “E chi fusse stu carrico?”. F: “Fusse Grilla”. M: “Ma Grilla il comica o il pulitica?”: F: “Omnes e dua”. M. “E che vole da nuia?”. F: “Chilla che ...

Dialogo tra Catarella e Bersani : Erino annati via omnes li pulitica e la prucessione eri finita: Muntilbano si ni itte a Marinelle a ripusari. In Cummissariata rimasi di vidette – la picciola videtta siciliane; nota pariante del ridatturi – sulo come un gardiana di capri. Virso le due e mezza Catarelli sintette tuzzuliari al citufone e rispunnette: “Cu è?”. N’altira vucia rispunnette: “Sono Bersani, sono in tempo per la vendemmia?”. Catarelle: “Pi cusa?”. Bersani: “Per ...

Dialogo tra Montalbano e Renzi : Eri appina annata via DiMaia quanno il mutuperio arripresi nell’atria del Cummissariata. “Ma ura che stavi a succederi?” , sclamai Muntilbano biastimmanna. La rispusta l’ha ibbi da Catarelle che intrando alla sulita sinza bussari nel su officia faciva vuci come n’agnelli sguzzata: “Dutturi, dutturi ci stavi Renzio nell’atria!”. Muntilbano: “E si purtai macari Lucie?”. Catarelle: “Io viraminta chesta Lucie non l’havi vitta, hava da vinire macari ...

Dialogo tra Montalbano e Zingaretti : Doppo una duminica di pioggie a tinchitè Muntilbano si arricampò in officio con una infelicitate quiete. Novimbiro eri il misi per iddo chiù tristi dell’anni pirchi nun suppurtava quanno chioviva a sanfrasò e non potiva passiari mari mari, né natari. Almino non c’iranno grandi cuse da fari in chillo piriodo dell’anni: c’irano mino ammazzatine, frutta – come diciva Catarelli; nota del ridatturi – e pariva che la ginte eri talimenta depresse che ...

Dialogo tra Montalbano e Di Maio : Era appina annata via Salvinia che Galluzze annunciai il Ministerio delli Estira Giggino Dimaia che infacta cumparse sulla porta dell’officia di Muntilbano con il suo passa da sagristana ed il suo surrise da nicareddru bbidiente, “Buongiorno, commissario-cittadino, siamo qua per salutarla: come si vive in Sicilia dopo il reddito di cittadinanza?”. Muntilbano: “Bono juorni macari a lia Ministerio: la Sicilie doppa il reddite di cittadinantia è ...