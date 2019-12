Diabete | i pazienti non seguono le cure | “Serve un lavoro di squadra”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “Serve undi squadra tra medici, farmacisti, infermieri per migliorare l’aderenza alle terapie da parte deidiabetici”, oggi bassa, secondo i dati emersi dalla campagna ‘DiaDay’, promossa da Federfarma. Lo spiega Amodio Botta, consigliere dell’Associazione medici diabetologi (Amd) che ha commentato, oggi a Roma, i numeri emersi dall’iniziativa di Federfarma ha indicato una scarsa aderenza alle terapie dal parte del 63% dei diabetici, con gravi rischi per la Salute. Per invertire il trend, ha detto Botta, “serve un processo di educazione strutturata, non limitata all’informazione, che impegni i diversi attori del percorso di cura. Non c’è infatti solo il medico, ma anche il l’infermiere, il farmacista. Se questi professionisti non parlano un linguaggio unico e non sono formati allo stesso obiettivo di ...

