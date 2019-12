Consulta | Non si può punire il mafioso che non collabora

La Consulta ha spiegato perché non si può punire il mafioso che non collabora : "Il detenuto per un reato di associazione mafiosa può essere 'premiato' se collabora con la giustizia ma non può essere 'punito' ulteriormente, negandogli benefici riconosciuti a tutti, se non collabora". Questo il principio indicato dalla Corte costituzionale, con la sentenza depositata il 4 dicembre, nella quale spiega perché, nelle scorse settimane, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo ...

La Consulta : “Il paziente che vuole congedarsi dalla vita non può subire un processo più lento e più doloroso degli altri” : A quasi due mesi dalla storica sentenza sul fine vita, la Consulta, relatore Franco Modugno, ha depositato le motivazioni del verdetto. Per i giudici “l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore. E se la dichiarazione di incostituzionalità rischia di creare vuoti di disciplina che mettono in pericolo diritti fondamentali, la Corte costituzionale deve ...

Terremoto L’Aquila - la Consulta boccia la legge abruzzese per la ricostruzione : “Solo ipotesi politica - non c’è neppure la relazione tecnica” : L’intero articolato della legge regionale abruzzese 28 del 2018 sulla ricostruzione de L’Aquila è incostituzionale perché “esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica”. Lo ha stabilito la Consulta secondo cui sono incostituzionali le leggi-proclama regionali prive di copertura economico-finanziaria. L'articolo Terremoto ...

Militari ancora senza sindacato - nonostante la Consulta : Sono ormai trascorsi oltre 18 mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale che cancellava il divieto per i Militari di iscriversi ai sindacati, ma nulla è stato fatto affinché questa rivoluzionaria decisione sia realmente applicata.Infatti, la sentenza dell’11 aprile 2018 n.120 che tante speranze aveva profuso in molti Militari che sognano di vedere riconosciuti i propri diritti di farsi rappresentare da un sindacato, ...

Fecondazione - Consulta : desiderare figli non rientra nella tutela della salute : “La tutela costituzionale della salute non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia, o anche un individuo, reputi essenziale“, come il desiderio di avere figli, “così da rendere incompatibile ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione“. Per questo “non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la ...

Consulta apre a permessi premio per ergastolani per mafia : "Purché non ci siano più legami con la criminalità" : Il detenuto che sta scontando l’ergastolo, anche se per i reati più gravi, ha diritto ad ottenere permessi premio, anche se non collabora con la giustizia. Purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale decidendo sulla questione dell’ergastolo ostativo.La misura vagliata dalla Consulta - contenuta nell’articolo 4 bis - ...

Ex Ilva - la Consulta Non si esprime sulla incostituzionalità del salva-acciaieria : la legge è cambiata - atti tornano al giudice di Taranto : La Consulta restituisce gli atti al giudice per le indagini preliminari di Taranto che aveva chiesto di valutare l’incostituzionalità del decreto Salva-Ilva. La legge è cambiata, spiega la Corte Costituzionale, e quindi al termine della camera di consiglio non è arrivata alcuna decisione. Adesso toccherà nuovamente al gip jonico, considerato che nel frattempo il legislatore è intervenuto due volte per modificare la norma, valutare se ...