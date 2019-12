Sardine | per Mattia Santori il bacio della morte di Pisapia | Se me lo chiedono darò

Sardine - basta un clic e poi un salto fuori dalla rete per essere liberi : Le Sardine finiranno in scatola? Speriamo di no. A noi piacciono le Sardine libere. Il potere corrompe, come si sa. Per ora il potere di questo movimento (a metà strada tra una agenzia pubblicitaria fatta di creativi e una spontanea reazione linguistico-popolare) è quello di riunire in piazza tantissime persone all’insegna dell’antifascismo, antipopulismo e antirazzismo contro la retorica sovranista, contro la paura del diverso, per ...

Milano - la pioggia non ferma le Sardine. Saviano : «Questa piazza fa paura perché sta ridisegnando la politica» – Il video : La pioggia a dirotto che batte su Milano non ha fermato l’avanzata delle Sardine. Anzi. Il flash mob era inizialmente previsto in piazza dei Mercanti, ma è stato spostato in piazza Duomo a causa della grande affluenza. «Venite, l’acque è l’elemento naturale delle sardine», si legge su Facebook. Sono accorsi in molti dall’intera Lombardia, non solo da Milano o dall’hinterland meneghino. Un movimento trasversale che ha richiamato ...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Dalle piazze Italiane una boccata d'ossigeno per la democrazia. Di un movimento fatto di persone libere e autonome che con passione non cedono alla retorica del populismo. Grazie a loro in Italia si stanno vivendo bellissime giornate". Così il segretario nazionale Pd, Nicola Zingaretti.

Sardine a Milano - 25mila persone in piazza Duomo sotto la pioggia : Sardine a Milano: in cinquemila sotto la pioggia stanno partecipando alla manifestazione contro Salvini, che da piazza dei Mercanti è stata spostata alla centrale piazza del Duomo. Questo,...

Taranto - le Sardine scelgono la città dell’ex Ilva per il primo flash mob regionale : Prima che le Sardine riempissero Piazza Duomo a Milano, hanno nuotato fino in Puglia dove a Taranto ha avuto luogo il primo flash mob regionale. Presente anche Mattia Santori, creatore e volto noto del movimento nato in Emilia Romagna. A Taranto i manifestanti erano inizialmente un migliaio, anche se il numero è cresciuto nell’arco della giornata. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori era quello di portare «lo stile delle ...

Sardine - in migliaia in piazza Duomo a Milano nonostante la pioggia. 10mila persone hanno aderito all’evento su Facebook : La pioggia di Milano non ferma le Sardine, tanto che la manifestazione, iniziata nella più piccola piazza dei Mercanti, si è presto spostata in piazza Duomo. migliaia di ombrelli e Sardine di cartone colorate, di giallo, di arancione, di azzurro sotto l’acqua, con gli organizzatori che anticipano un’ampia partecipazione delle persone. Una previsione che trova sostegno nelle adesioni all’evento registrate sulla pagina Facebook del ...

Matteo Salvini e il calo nei sondaggi - "il pericolo non sono le Sardine ma la Meloni". L'analisi di Pregliasco : Il pericolo per Matteo Salvini non sono le sardine. Secondo Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend, il leader della Lega deve guardarsi da Giorgia Meloni. Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, nell'ultimo mese il Carroccio ha perso due punti e mezzo mentre il Capitano 8 nel gradimento personale. Non

Le Sardine sbarcano ad Amsterdam : «400 persone in piazza tra canti - cori e un “Bella ciao”» – L’intervista : «È stata una festa, 400 persone in piazza, canti, balli e momenti di riflessione. Ognuno di noi ha portato una “sardina”, c’erano cartelloni, molti bambini e tanta voglia di liberarci da questo clima di violenza e arroganza che qualcuno ha voluto creare nel nostro Paese». A parlare a Open è Anna Carolina Bertacchini, una delle organizzatrici di “6000 sardine” in Olanda (è stato aperto anche un gruppo su Facebook, ndr). Ieri pomeriggio, ...

A Taranto 2 mila Sardine per il debutto in Puglia : "Cerchiamo rappresentanza per le regionali" : Nella città dell'Ilva la piazza è variopinta e variegata. Gli studenti ci sono, ma in netta minoranza. C'è qualche sindacalista, ma nessun cartello fa riferimento alla crisi del gigante d'acciaio

Sardine - disastro a Firenze : piazza piena - spunta una bandiera. Troppo pure per gli anti-Salvini : chi cacciano : Brutta sorpresa per le Sardine riunite in piazza della Repubblica a Firenze. L'affluenza degli anti-Salvini è stata da record: gli organizzatori parlano di 40mila persone, le autorità dimezzano (tra le 15 e le 20mila presenze), tanto che anche la prima sardina d'Italia, Mattia Santori presente sul p

Le Sardine riempiono Firenze : “Qui valori di pace e tolleranza. Siamo qui per non sentirci soli” : Piazza della Repubblica piena fino a Piazza Duomo, le Sardine riempiono il cuore di Firenze con manifesti colorati e musica. Tutto a tema sardina, copricapi, disegni, cappelli e cartelloni, alcuni rimandano alla Costituzione e a Dante Alighieri. All’inizio della manifestazione, alle 18.30 la piazza era già piena di persone prima dell’intervento di Mattia Santori e degli altri organizzatori della manifestazione. Secondo ...

Salvini sulle Sardine - “La vita è troppo breve per arrabbiarsi - per cui viva Sardine - sgombri e pesci palla!” : Un fiume di gente era presente all’Isola dell’Elba per ascoltare Matteo Salvini che arrivato questa volta più puntuale del solito sull’isola. Il leader della Lega ha raggiunto l’isola con un elicottero pagato, come ha voluto precisare il segretario elbano Marco Landi, con una colletta dei sostenitori del Carroccio. Matteo Salvini è arrivato all’Isola per inaugurare una nuova sede del partito. In Toscana si voterà per le lezioni ...

Le Sardine in piazza a Napoli con "il pernacchio" di De Filippo. VIDEO : Sardine in piazza sabato 30 novembre anche a Napoli. Studenti, insegnanti, professionisti e famiglie hanno riempito la centrale piazza Dante dalle 19 fino a tarda sera, uniti dall'hashtag #Napolinonsilega. Hanno partecipato in 10mila, secondo gli organizzatori. In piazza anche a Firenze Le Sardine "napoletane" si sono ritrovate nella prima giornata di shopping natalizio per dire 'no' alla paura, al razzismo, mentre a Firenze ...

"La grande pernacchia collettiva di Napoli". Le Sardine non si lasciano inscatolare dagli Arancioni : La pernacchia di Eduardo e poi “ ’O scarrafone” di Pino Daniele per ripetere, forte e chiaro, che “questa Lega è una vergogna”. E il riferimento, una, due, tre volte, negli interventi degli organizzatori, alle quattro giornate, alla liberazione dal nazifascismo. A Napoli il filo rosso della manifestazione delle Sardine sono i grandi classici della tradizione storica e culturale della città. ...