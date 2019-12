San Basilio | 8 arresti per spaccio droga e traffico armi

Che ci faccio qui : Domenico Iannacone alla scoperta dei quartieri di Scampia e San Basilio : Che Ci faccio Qui Quattro puntate speciali per conoscere meglio Scampia a Napoli e San Basilio a Roma, due periferie simbolo del Paese. E’ questo l’obiettivo che si è prefissato il giornalista Domenico Iannacone, alla guida delle nuove ‘inchieste’ di Che Ci faccio Qui, in onda da stasera su Rai 3 alle 23.10. Giunto alla seconda edizione, il programma traghetterà i telespettatori in un viaggio dove il bene e il male si ...

Piazza spaccio San Basilio : 5 arresti dopo controlli : Roma – Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno effettuato un blitz antidroga nel quartiere di San Basilio ed hanno arrestato 5 pusher. In manette sono finiti una donna di 39 anni, altri 3 uomini di 40, 41, 54 e 28, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine. In Piazza Bozzi, osservando i movimenti degli arrestati a debita distanza, i militari hanno notato la donna, insieme ...

Blitz San Basilio - Raggi : legalità viene prima di tutto : Roma – “Blitz questa mattina all’alba di circa 200 agenti della Polizia locale di Roma Capitale a San Basilio. Vogliamo verificare che chi alloggia negli appartamenti del Comune sia in regola. Il rispetto della legalita’ viene prima di tutto”. Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi L'articolo Blitz San Basilio, Raggi: legalità viene prima di tutto proviene da RomaDailyNews.

San Basilio - maxi blitz Polizia in case popolari - cantine e auto : Roma – maxi blitz della Polizia di Roma Capitale nelle case popolari di San Basilio, a Roma. Oltre 100 agenti si trovano in questo momento schierati lungo via Gigliotti nel cuore del quartiere a ridosso della via Tiburtina. Al vaglio la regolarita’ di 84 alloggi popolari. Inoltre, una decina di auto provviste di copertura assicurativa sono state caricate e trasportate via dalla Polizia di Roma Capitale durante il blitz in corso in ...

Controlli San Basilio : spacciatore arrestato - segnalati 3 clienti : Roma – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno effettuato un blitz antidroga nel quartiere di San Basilio, ormai da giorni al centro delle cronache poiche’ considerata una delle principali e importanti piazze dello spaccio della Capitale. I Carabinieri supportati dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un pusher ed identificato 3 clienti, ma un aspetto importante e stato ...

Luca Sacchi - il clan dei calabresi di San Basilio dietro l?omicidio : L?ombra dei clan calabresi impiantati a San Basilio e in affari con le ?agenzie? del crimine di Tor Bella Monaca pronte a offrire armi e a scambiarsi appoggi e favori se necessario,...