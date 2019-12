Napoli | Ancelotti sulla graticola | arriva Gattuso in caso di esonero

D’Esposito (Il Fatto) : Il Napoli avrebbe dovuto prevedere la crisi - non ha ascoltato Ancelotti : Una lettrice scrive al Fatto Quotidiano e si interroga sulla bontà della decisione di Carlo Ancelotti di mandare tutti in ritiro. “non rischia di inimicarsi ulteriormente i suoi giocatori? E di chi è la colpa dell’attuale divisione tra l’allenatore e lo spogliatoio? È vero che i calciatori si stanno comportando in modo irresponsabile, tuttavia il tecnico non sta facendo nulla per riportare l’armonia e il giusto spirito di ...

Mattino : Ancelotti non voleva i dirigenti del Napoli alla riunione con la squadra : La riunione di ieri tra i calciatori e Ancelotti è stata una riunione strettamente tra di loro, come sottolinea il Mattino oggi, a cui non h preso parte nessun altro, nemmeno il vice allenatore Davide Ancelotti, una scelta precisa di Carlo che non voleva i dirigenti del Napoli presenti Sono le 10,45 quando Ancelotti si chiude nella stanza delle sedute tattiche con la squadra. Solo loro. Allenatore e calciatori. Fuori tutti gli altri: dal figlio ...

Panchina Napoli - Ancelotti in bilico : De Laurentiis ha un nome in testa : Panchina Napoli, Ancelotti manda tutti in ritiro e la sua posizione resta in bilico: De Laurentiis ha un nome in testa La sconfitta interna patita contro il Bologna ha lasciato pesanti strascichi in casa Napoli. Al punto tale che Ancelotti ha deciso di portare la squadra in ritiro a partire da domani, per preparare al meglio la sfida con l’Udinese. Una decisione che, secondo La Gazzetta dello Sport, non è piaciuta a molti elementi della rosa, ...

Panchina Napoli - Ancelotti rischia sempre di più : De Laurentiis pensa a Gattuso come traghettatore : Panchina Napoli – E’ una situazione delicatissima in casa Napoli, il club azzurro è in piena crisi considerando la sconfitta casalinga contro il Bologna davanti al pubblico, la situazione in classifica è sempre più delicata con la squadra di Carlo Ancelotti che è fuori dalla zona Europa. In Champions League il Napoli è reduce dal buon pareggio contro il Liverpool, il successo contro i Reds sarebbe stato fondamentale per il ...

CorSera : Ancelotti snatura se stesso e fa il duro. Il Napoli ha troppe anime : Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava si sofferma sul cambiamento a cui questo Napoli in crisi ha costretto Carlo Ancelotti. Il tecnico sta snaturando se stesso, mettendo da parte la sua consueta calma. “Un coach deve essere credibile, prima di tutto: re Carlo ha puntato i piedi in terra e i pugni sul tavolo per rendere quanto più autentico possibile il confronto che ieri mattina ha avuto con la squadra. Ordinando, tra l’altro, il ...

La resa dei conti nel Napoli : i giocatori sfidano Ancelotti : Inviato a Castel Volturno Re Carlo è offeso. Le sue parole sono scandite come pietre. C?è un silenzio profondo, dentro il centro tecnico del Napoli, quando Ancelotti termina di...

Napoli - clima teso : ora che succede? Ancelotti fa mea culpa - ma…. : Ancelotti Napoli- clima teso in casa Napoli dopo il passo falso partenopeo nel match di ieri contro il Bologna. Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha colto l’occasione per lanciare alcune frecciatine ai propri giocatori, facendo, chiaramente, anche un proprio mea culpa personale. Ancelotti, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Io mi prendo gran parte delle responsabilità […] L'articolo Napoli, clima teso: ora che succede? ...

Monga (Mattino) : «I giocatori del Napoli hanno chiesto ad Ancelotti il 4-3-3 e di allenarsi di più» : I giocatori del Napoli hanno chiesto ad Ancelotti il 4-3-3 e di allenarsi di più. Al Bello del calcio, trasmissione tv di Canale 21, è intervenuto il direttore del Mattino Federico Monga ha fornito alcune indiscrezioni relative al confronto di oggi tra i calciatori del Napoli e Carlo Ancelotti. Secondo il direttore del Mattino, i calciatori hanno chiesti ad Ancelotti di tornare al 4-3-3 (che hanno giocato contro il Bologna fino all’1-1), ...

Ancelotti tira la linea per fare chiarezza nel Napoli (le mele marce) : A questo punto è chiaro. Il Napoli ha scelto: sta con Carlo Ancelotti e la linea dura. Che poi, più che linea dura, dovrebbe essere chiamata linea chiara. Se uno come lui, da sempre contrario ai ritiri – lo ha scritto in maniera inequivocabile nei suoi libri – si converte a una pratica che nel calcio contemporaneo non ha più senso, vuol dire che ha un altro obiettivo. E il pensiero ovviamente torna alle mele marce di Arrigo Sacchi. ...

Udinese-Napoli - probabili formazioni : per Ancelotti tridente con Lozano-Mertens-Insigne : Sabato 7 dicembre alle ore 18:00 l'Udinese sfiderà il Napoli in un match valido per il 15° turno di Serie A. Durante la quattordicesima giornata i bianconeri hanno subito una pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio. Tuttavia la 16ma posizione in classifica con un vantaggio di 4 punti dalla 'zona retrocessione' non è ancora così allarmante, al momento, per i friulani a patto che inizino a racimolare qualche punto in più rispetto alle ultime ...

Di Gennaro : ”Napoli - le responsabilità sono di Ancelotti - ma anche dei giocatori” : Di Gennaro: Napoli, c’è un clima che può danneggiare la stagione. Non arrivare in Champions sarebbe un fallimento Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista tv, ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, l’ultimo turno di Serie A e -tra l’altro- ha parlato del Napoli e di Ancelotti. Queste le sue parole: Sul Napoli “Ieri Ancelotti ha provato anche a tornare al 4-3-3, ma ha mostrato i suoi problemi, la non ...

Crisi Napoli - Ancelotti decide ritiro anticipato : Un'ora di faccia a faccia. All'indomani della pesantissima sconfitta al San Paolo con il Bologna, che ha aggravato ancor di piu' una Crisi che dura ormai da lunghissimo tempo, Carlo Ancelotti ha radunato la squadra a Castel Volturno per guardare negli occhi i giocatori e cercare di trovare assieme la soluzione per rilanciare il Napoli. Poi la decisione dell'allenatore di portare tutti in ritiro a partire da mercoledi' per preparare la trasferta ...

De Paola : “Perchè mandar via Ancelotti? Il Napoli è agli ottavi di Champions” : In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport. Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito alla vicenda Napoli. Queste le parole rilasciate dal giornalista di origini napoletane: Secondo me il Napoli si qualificherà in Champions, perché ormai è fuori dal campionato ed è a serio rischio di uscire dalle altre ...

Napoli - alcuni calciatori contro Ancelotti : non vogliono il ritiro : Napoli, alcuni calciatori contro Ancelotti: non vogliono il ritiro Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il ritiro ai microfoni di Sky Sport 24. “Non tutti i calciatori sono d’accordo con la scelta del ritiro da parte di Ancelotti. Il gruppo si è trovato diviso in due parti, una era d’accordo con la scelta del ritiro, mentre un’altra parte non è convinta che il ritiro sia la soluzione giusta per trovare una ...