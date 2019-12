‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa | “Klæbo e Johaug fanno paura Per l’Italia una

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-’20 è cominciata da Kuusamo, dove il trittico inaugurale ha visto un dominio assoluto della squadra norvegese. Prende, dunque, il via anche la rubrica “L’ululato del Bubo” tenuta in collaborazione con l’ex fondista azzurro e commentatore di Eurosport, il quale, condividerà le proprie sensazioni su quanto avvenuto durante il weekend. Bubo, partiamo per forza di cose da Johannes Høsflot Klæbo. È stato oggettivamente devastante. Non solo ha vinto la sprint e la gara in linea, ma anche battuto i principali avversari nella prova contro il tempo. Ci troviamo di fronte a un’evoluzione della specie?mi ha davvero impressionato, perché non credevo fosse così competitivo anche nelle distance. Ha fatto una grandissima gara contro il cronometro e si vede che ha lavorato per andare meglio proprio nelle prove di distanza. Va anche detto ...

kikkadna : Ecco di nuovo l ululato del cane lupo ..bellissimo e un po' malinconico In compenso ho il burro spalmabile comprato… - Ululato : RT @patriziamolina: @matteosalvinimi In tutta Italia ALTISSIME maree di #Sardine .Per difendere l'identità civile del Paese contro il razzi… - Ululato : RT @Biko35401455: @matteosalvinimi Sopra l'Italia del futuro, sotto una massa di cervelli plagiati dal Nulla. -