Mes | il vertice di governo rinvia ogni scelta | a decidere sarà il voto del Parlamento

Vertice a Palazzo Chigi su Mes - il governo come Pilato : decisione solo dopo risoluzioni Camere : Un incontro durato oltre tre ore, quello svoltosi a Palazzo Chigi sul Mes e che s'è concluso alle 23.40 circa. Un confronto delicato fra il Pd che difende la riforma del Meccanismo di stabilità europeo e il M5s che chiede modifiche e il rinvio dell'accordo. Un Vertice in cui non ha partecipato Italia viva, la nuova formazione politica di Matteo Renzi, che, in tv, ha spiegato: "Siccome questo litigio e' sul Mes e noi non abbiamo niente su cui ...

Mes - vertice fiume nella maggioranza : «Si deciderà solo dopo la risoluzione del Parlamento» : Si è concluso dopo più di quattro ore a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sul Mes (il fondo Salva-Stati) che nelle ultime settimane ha creato non pochi grattacapi all’interno dell’esecutivo giallorosso. Da una parte il Movimento 5 Stelle, che chiede una revisione del trattato, dall’altra il Partito Democratico che lo giudica indispensabile per non perdere credibilità all’interno della Ue e non mettere in agitazione ...

Palazzo Chigi - ancora in corso il vertice di maggioranza sul Mes. Governo in bilico - tra malumori e tentativi di mediazione : Ha preso il via poco dopo le 19.30 a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sul Mes (il fondo Salva-Stati) che nelle ultime settimane ha creato non pochi grattacapi all’interno dell’esecutivo giallorosso. Da una parte il Movimento 5 Stelle, che chiede una revisione del trattato, dall’altra il Partito Democratico che lo giudica indispensabile per non perdere credibilità all’interno della Ue e non mettere in agitazione i ...

