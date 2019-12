Maltempo | Metrocittà Firenze | “Cresce l’Arno ma non preoccupa”

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Dopo l'ondata dinell'area fiorentina "i livelli idraulici del reticolo secondario sono in calo mentre sono in lieve aumento quelli del fiume Arno che comunque non destano preoccupazione". Lo rende noto la Città metropolitana di. "Nelle ultime 12 ore – spiega una nota – si sono registrate precipitazioni diffuse ed abbondanti che hanno causato numerose criticita' e l'innalzamento repentino dei livelli idrometrici. I livelli dei corsi d'acqua del torrente Sieve ed Ombrone Pistoiese in tre ore sono saliti di circa quattro metri". Al momento, si legge ancora, "permangono locali criticita' sulla viabilita' per la presenza di ristagni e detriti sulla sede stradale. La provinciale 41 di Sagginale e' chiusa al transito tra Ponte a Vicchio e Dicomano".