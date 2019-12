ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roger. Come fosse uno Stato sovrano e non semplicemente il Re del tennis. La sua effige, ritratto mentre prepara il suo proverbiale rovescio a una mano,stampata su unacommemorativa in argento del valore di 20 franchi svizzeri. La rilascerà nellafederale Swissmint, che per la prima volta nella sua storia ha deciso di omaggiare una persona ancora in vita. Laverrà emessa il 23 gennaio, ma è disponibile in prevendita come “non messa in circolazione” nel negozio online dellada oggi fino al 19 dicembre. Unad’argento che vale già oro: i 55.000 esemplari di primo conio saranno probabilmente esauriti molto prima del previsto. Il “Rogerufficialmente il 23 gennaio, e la Swissmint si riserva la facoltà di produrre al massimo altre 40.000 monete per metterle a maggio, quando verrà ...

napolista : Federer batte moneta: il “Roger” sarà emesso dalla zecca svizzera nel 2020. Il tennista svizzero è la prima person… - tennispronostic : 42.000 per una amichevole di Tennis.. ?? - genovesergio76 : Eurosport : Federer batte Zverev in Messico di fronte a 42mila spettatori: record storico per il tennis - -