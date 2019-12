Telefonate truffa | basta uno squillo per prosciugarti il credito | i numeri da tenere

Truffa delle Telefonate mute dalla Tunisia (+216) : ecco i numeri che possono prosciugarvi il conto : Non è una novità la Truffa delle chiamate da parte di numeri sconosciuti che, se si risponde, prosciugano il conto ma si ripropone periodicamente. Così ora la minaccia arriva dalla Tunisia: bastano pochissimi secondi per perdere infatti molti euro dal proprio credito telefonico o, peggio ancora, trovarsi un maxi addebito in bolletta. La Truffa infatti consiste in una telefonata di pochi squilli: se si risponde oppure si richiama quel numero ...