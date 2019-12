Resident Evil 3 | un' immagine pubblicata da Capcom potrebbe confermare il remake?

Resident Evil 3 : un'immagine pubblicata su Facebook potrebbe confermare il remake da parte di Capcom? : I rumor su un remake di Resident Evil 3 stanno diventando sempre più insistenti e l'ultimo riguarda Facebook. Come ben saprete, all'interno di Steam sono disponibili diversi sconti su molti giochi: tra questi vi è Resident Evil 2 remake, oltre ad un vasto elenco di titoli Capcom.Attraverso un post su Facebook che pubblicizza gli sconti Steam, si può notare un'immagine dedicata proprio a Resident Evil 3, con Jill Valentine in primo piano seguita ...

Resident Evil 2 Remake è il gioco che ha avuto più recensioni positive su Metacritic nel 2019 : Ci stiamo avvicinando alla fine del 2019 e Metacritic, il sito web che raccoglie tutte le recensioni dei vari giochi disponibili, ha rivelato quali sono i titoli che hanno ricevuto più recensioni positive.Al primo posto troviamo Resident Evil 2 Remake, che ha ricevuto un metascore di 93, seguito da Sekiro: Shadows Die Twice e da Final Fantasy XIV Shadowbringer. Menzione particolare per Disco Elysium, titolo indie recentemente uscito e acclamato ...

PS4 a ritmo di offerte Black Friday su Amazon : Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 a prezzi mai visti : Chi lo ha detto che per approfittare delle offerte Black Friday 2019 è necessario attendere fino al prossimo 29 novembre? Come molti di voi già sapranno, sono tantissimi i rivenditori online ad aver anticipato i tempi del venerdì nero dello shopping, vale dire del giorno che negli Stati Uniti segue quello del Ringraziamento. E che, ormai da tradizione, è caratterizzato da spese folli e prezzi assolutamente vantaggiosi. Lo stesso stanno facendo ...

Resident Evil 3 Remake sarebbe realmente in sviluppo - mentre Resident Evil 8 dovrebbe arrivare su PS5 e Xbox Scarlett : Dopo l'incredibile successo di Resident Evil 2 Remake, i fan stanno da tempo chiedendo a gran voce il ritorno di un altro storico gioco, Resident Evil 3 Nemesis. In passato già vi abbiamo riportato i numerosi rumor a riguardo e, ora, ne sono comparsi degli altri.Tuttavia, le nuove indiscrezioni non riguardano solamente Resident Evil 3, ma anche Resident Evil 8. Ma andiamo con ordine.Per quanto riguarda il Remake di RE3, l'insider Evil VR ha ...

L’uscita di Resident Evil 3 Remake a un passo dall’annuncio : i rumor al 22 novembre : Quella di Resident Evil 3 Remake è una fantasia che i fan della saga survival horror di casa Capcom coltivano ormai da alcuni anni. E che si è fatta ancora più viva dopo che il colosso di Osaka ha annunciato e poi lanciato sul mercato - era gennaio di quest'anno - il rifacimento del secondo capitolo, che ha graziato PlayStation 4, Xbox One e PC. Un rifacimento che per altro è riuscitissimo, capace di svecchiare una leggenda del gaming sia dal ...

Resident Evil 3 Remake secondo alcune indiscrezioni sarebbe in sviluppo e la sua uscita programmata per il 2020 : secondo alcune indiscrezioni, Capcom sarebbe al lavoro sullo sviluppo di Resident Evil 3 Remake e la sua uscita è prevista per il prossimo anno. Le fonti provengono dal canale Youtube Spawn Wave e dal sito Video Games Chronicle. Dopo il notevole successo del Remake di Resident Evil 2 che è stato lanciato quest'anno a gennaio, ha senso che Capcom voglia pubblicare un altro Remake.Il Remake di Resident Evil 2 è stato sviluppato 21 anni dopo il ...

Le vendite di Resident Evil 2 Remake stanno per superare quelle totali del gioco originale : Capcom ha recentemente aggiornato la sua lista dei platinum titles, rivelando che il Remake di Resident Evil 2 si sta avvicinando alle vendite totali dell'originale.Il gioco del 2019 ha venduto 4,7 milioni di unità al 30 settembre. La versione del 1998 ha venduto un totale di 4,96 milioni di unità. Vale la pena notare che l'originale è stato lanciato solo su PlayStation, Resident Evil 2 Remake è un titolo multipiattaforma. Probabilmente, con le ...

Monster Hunter World : Iceborne : in arrivo i crossover con Resident Evil e Horizon : Zero Dawn : Monster Hunter World: Iceborne tiene viva la tradizione della serie di fornire ai giocatori un massiccio supporto post lancio. La fine del 2019 non fa eccezioni e arricchisce la caccia con diverse collaborazioni e nuovi contenuti gratuiti disponibili a breve. Dall'8 novembre, i giocatori di Iceborne su console avranno accesso a delle missioni evento, dedicate alla collaborazione "Raccoon City", oltre a dei nuovi pezzi di equipaggiamento, ...

Resident Evil celebra Halloween con un browser game difficilissimo che sta mietendo molte vittime : Capcom ha deciso di festeggiare Halloween a modo suo, pubblicando un particolare browser game dedicato a Resident Evil. Purtroppo il gioco sembra davvero molto impegnativo, tanto che attualmente, a quanto pare, solo sette persone sono riuscite a sopravvivere all'ondata di zombie.La trama di "Escape From Halloween" è abbastanza semplice: siete stati invitati ad una festa in maschera e, mentre vi state dirigendo sul luogo indicato, venite rapiti ...

Resident Evil celebra Halloween con un browser game difficilissimo che sta mietendo vittime : Capcom ha deciso di festeggiare Halloween a modo suo, pubblicando un particolare browser game dedicato a Resident Evil. Purtroppo il gioco sembra davvero molto impegnativo, tanto che attualmente, a quanto pare, solo sette persone sono riuscite a sopravvivere all'ondata di zombie.La trama di "Escape From Halloween" è abbastanza semplice: siete stati invitati ad una festa in maschera e, mentre vi state dirigendo sul luogo indicato, venite rapiti ...

Vampyr - Resident Evil 2 - We Happy Few e molti altri titoli sono scontati grazie ai saldi di Halloween su Steam e GOG : Se nel corso di questi mesi avete risparmiato qualche euro, questa è l'occasione giusta per spenderli. Sia su Steam che su GOG sono attive le promozioni dedicate ad Halloween. I saldi su Steam sono già disponibili e termineranno il 1° novembre, mentre su GOG continueranno fino al 4 novembre: in quest'occasione moltissimi titoli sono disponibili con sconti fino all'80%.Uno fra tutti è Vampyr di Dontnod; se ancora non l'avete provato, potete farlo ...

Una mod di Resident Evil 2 trasforma l'adorabile oca di Untitled Goose Game nel terrificante Mr. X : Se ancora non avete terminato Resident Evil 2 su PC, perché siete stati troppo distratti dalle avventure di una certa oca, abbiamo delle ottime notizie per voi! Anche se un po'...inquietanti. Una mod per PC ora sostituisce il terrificante Mr. X di Resident Evil 2 con uno spettacolo ancora più spaventoso: l'oca di Untitled Goose Game.Dato che l'adorabile oca è rapidamente diventata uno dei personaggi più popolari tra i giocatori, sembra una ...

Gylt si ispira a Silent Hill - Resident Evil e Inside e si mostra in un nuovo video : Tequila Works ha pubblicato un nuovo video diario dedicato all'esclusiva Stadia, Gylt, in cui gli sviluppatori raccontano delle fonti di ispirazione per questa oscura avventura.Il filmato ci offre anche uno sguardo ad alcune sequenze di gameplay riprese dalla versione pre-alpha, che chiariscono meglio i punti fondamentali di questo Gylt.Gli sviluppatori di Tequila Works, che collaborano con Google al progetto, affermano che il gioco ha come ...

In Resident Evil Project Resistance apparirà un personaggio molto amato dai fan? : Con l'annuncio di Resident Evil Project Resistance, Capcom ha spinto la grande community di affezionati alla serie survival horror a dividersi in due fazioni nettamente contrapposte. La prima ha saputo apprezzare lo sforzo del colosso di Osaka di proporre una formula di gioco assai diversa da quella dei capitoli tradizionali, per uno spin-off fortemente orientato all'esperienza multiplayer. L'altra non ha fatto nulla per nascondere il suo ...