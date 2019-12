Napoli | la protesta della Curva B | «Liberi di tifare» | pace con la squadra

Salvini a Sorrento - protesta coi «fravagli» e a Napoli striscioni in Galleria. Lui : «Sardine? Mi sono simpatiche» : Non si sono fatti attendere. E hanno aspettato Salvini a Sorrento con striscioni e «fravagli». I manifestanti di «Sorrento Non si Lega» si sono radunati nella piazza...

Napoli : crolli nella scuola Doria - protesta dei genitori all?incontro con la voce ministra Ascani : Continuano a protestare le mamme del 63esimo circolo didattico Andrea Doria. Questo pomeriggio una delegazione di genitori si è recata presso l?Itis Augusto Righi, dove si è...

Rizzoli sui falli di mano : «Esemplari i calciatori del Napoli a non protestare negli episodi con Roma e Cagliari» : Durante l’incontro che si è tenuto a Roma tra l’Aia e i dirigenti delle società di serie A il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli ha parlato anche del tema dei falli di mano che è quello che ha creato più problemi e discussioni in quest’avvio di stagione. Rizzoli ha parlato di cambiamenti che hanno reso più complicato destreggiarsi per gli arbitri «Molto dell’interpretazione dipende dalla cultura personale che si ...

Napoli - protestano genitori bimbi trapiantati : parte petizione online : I genitori dei bambini trapiantati di cuore e in attesa di trapianto scrivono al ministro della Salute Roberto Speranza. E’ una lettera accorata e arrabbiata che riguarda la ripresa delle attività all’ospedale Monaldi di Napoli, il maggiore centro trapiantologico infantile fermo per anni. Proprio una battaglia dei genitori, a causa dell’elevato tasso di mortalità, aveva dato vita a una sospensione delle attività per riorganizzare il processo. ...

A Napoli di nuovo scuole chiuse - protesta contro De Magistris : Bufera a Napoli per il maltempo, ma non quella meteorologica; è la bufera di protesta contro il Comune per la chiusura delle scuole, sbarrate per la terza volta in pochi giorni, martedì 12 a causa di forti raffiche di vento. Brutte previsioni anche per mercoledì 13, e per strada pareri contrastanti: "Non fa niente che restano chiuse due o tre giorni le scuole, non cade il mondo" dice un cittadino. "E' vero che bisogna rispettare la sicurezza ma ...

Trombetti : Napoli squadra senza più personalità. Non protesta nemmeno per calci di rigore sacrosanti : “Il Napoli è una squadra che ormai mostra spaventosi limiti di personalità. Fino ad apparire a tratti abulica. Rassegnata”. Lo scrive Guido Trombetti su Repubblica Napoli. Lo conferma, dice, l’assenza della benché minima protesta, da parte dei calciatori, nei confronti di rigori lampanti non concessi dall’arbitro in Napoli-Genoa. Il Napoli si trova nella crisi più grave dell’era De Laurentiis, il giudizio sulla ...

Tangenziale di Napoli - la gang del viadotto colpisce ancora : automobilisti pronti alla protesta : «Ci hanno provato anche con me, lo scorso lunedì, intorno alle 18.30: mi hanno agganciato fortunatamente dopo lo svincolo del corso Malta, sono stato seguito fino a Fuorigrotta con delle...

Napoli - l’esagerata protesta dei tifosi : “calciatori mercenari” [FOTO] : E’ un momento complicato in casa Napoli. Gli ultimi risultati in campo non accontentano nessuno. Prima la reazione della società, e come se non bastasse, adesso ci si mettono anche i tifosi. Oggi al San Paolo è andata in scena una protesta con tanto di striscioni e cori rivolti ai calciatori, ritenuti i principali “colpevoli” di questa situazione. Prima dell’allenamento a porte aperte (ingresso riservato agli ...

Bisogna dare uno sbocco politico alla protesta del Napoli : Un potere ottuso e anche subdolo. Quelli che il calcio, quelli che non rispondono mai del proprio operato, quelli del Var a piacere fate voi, quelli che sospendono le partite per discriminazione territoriale solo per dare un contentino agli “arrabbiati”. L’irato presidente del Napoli e l’incredulo Ancelotti hanno aperto il vaso di Pandora e svelato col loro “Basta” tutti i mali del pallone. Mancata uniformità di giudizio. E il braccio dove lo ...

Napoli - immigrato si masturba in strada al Vasto. I cittadini : «Siamo esasperati - pronti alla protesta» : Ennesimo scempio al Vasto, un uomo di colore sorpreso mentre si masturba sotto le abitazioni, rischia il linciaggio della folla. A documentare l?accaduto un video ripreso da alcuni residenti...

Whirlpool - niente cessione Napoli ma protesta non si ferma : Svolta per Whirlpool al fotofinish: l'azienda ritira la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli. Due settimane fa, nell'incontro con il governo a Palazzo Chigi, la multinazionale aveva ribadito la propria posizione, programmando la chiusura della sede partenopea per il 1 novembre. Oggi il cambio di piano, annunciato su Facebook dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: "l'azienda mi ha comunicato la volonta' di ...

Napoli - rifiuti tra le strade : ai Quartieri spagnoli gli abitanti riversano la spazzatura per protesta : Critica, a Napoli, la situazione rifiuti: cumuli di spazzatura non raccolta si trovano in molte zone della città, dal centro alla periferia. Difficoltà nella raccolta e nello smaltimento e i sacchetti tornano ad accumularsi lungo le strade. Una situazione che accomuna tutte le zone della città: dal centro alla periferia. Dai Colli Aminei, passando per il centro storico, Pianura, l’Arenaccia e fino alla periferia nord, sono numerosi i cassonetti ...

Napoli - la protesta dei disabili sfrattati a Scampia : «Cerchiamo la piscina perduta» : Accappatoi, infradito e salvagenti. In questo modo i ragazzi disabili dell'associazione ?Tutti a scuola?, hanno deciso di protestare questa mattina in via Marconi a Fuorigrotta. Una...