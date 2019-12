LIVE Parma-Milan 0-0 | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | partita aperta Fioccano le

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33′ Ci prova ancora Calhanoglu con un tiro-cross. 32′ OCCASIONE! Hernani spara a botta sicura: Donnarumma intercetta in uscita mentre Romagnoli allontana definitivamente. 30′ Scocca la mezz’ora al Tardini: squadre inchiodate sullo 0-0. 28′ Si riprende: è probabile che al termine del primo tempo vi sarà un recupero più lungo del solito. 26′ Gioco fermo: Calhanoglu a terra per un problema al braccio. 25′ Sugli sviluppi del susseguente corner Theo Hernandez finisce in fuorigioco. 24′ KESSIE VA VICINO AL VANTAGGIO! Botta da distanza ravvicinata dell’ivoriano che, su imbucata pregevole di Bonaventura, impegna i portiere del. 21′ Tiraccio di Suso, che non impensierisce minimamente Sepe. 19′ Subisce fallo Theo Hernandez in fase di ricostruzione dell’azione rossonera. Il ...

