Lazio-Udinese | Simone Inzaghi | “con la Juventus ce la giocheremo con tutti i nostri mezzi”

Alla Lazio basta un tempo per battere l’Udinese (3-0) : Alla Lazio basta un tempo per battere l’Udinese (3-0) – Ciro ci ha provato, riprovato e, al 9’, c’è riuscito. Su passaggio di Milinkovic Savic, ha segnato l’1-0 per la Lazio. Un gol facile, per un Immobile che si trova sempre nel posto giusto al momento giusto. In fondo, il segreto dei bomber è solo questo. I laziali si accontentano dell’1-0 e rallentano l’azione, lasciando l’iniziativa all’Udinese. Qualche tentativo a vuoto poi, al 34’, ...

PAGELLE Lazio Udinese : Immobile inarrestabile - Luis Alberto incanta VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Udinese, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Immobile FLOP: Ekong VOTI Lazio (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6.5; Lazzari 7, Milinkovic 6, Leiva 7 (75’ Cataldi sv), Luis Alberto 7.5 (79’ Andrè Anderson sv), Lulic 6.5 ...

Lazio Udinese 3-0 : cronaca e tabellino : Allo Stadio Olimpico di Roma, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. Sesta vittoria consecutiva dei biancocelesti che consolidano il terzo posto grazie alla vittoria sull’Udinese. Un netto 3-0 in una gara dominata dai padroni di casa per 90′. ...

Lazio-Udinese 3-0 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile macchina da gol - disfatta per i friulani [FOTO] : LAZIO UDINESE pagelle – E’ terminata la sfida dello stadio Olimpico, la Lazio ha stritolato 3-0 l’Udinese. Patrita chiusa già nel primo tempo, con la formazione biancoceleste in vantaggio di tre reti dopo 45 minuti. Le reti portano la firma del solito Immobile (doppietta con un gol su rigore) e Luis Alberto (da penalty). Nella ripresa friulani mai davvero pericolosi, con i padroni di casa che hanno gestito bene risultato ...

Lazio Udinese 3-0 LIVE : inizia il secondo tempo all’Olimpico : Allo Stadio Olimpico di Roma, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Udinese MOVIOLA 1′ inizia la gara dell’Olimpico! 2′ Tiro di Correa – ...

Lazio Udinese 3-0 LIVE : termina il primo tempo all’Olimpico : Allo Stadio Olimpico di Roma, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Udinese MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 2′ Tiro di Correa – ...

Lazio Udinese 2-0 LIVE : doppietta di Ciro Immobile : Allo Stadio Olimpico di Roma, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Udinese MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 2′ Tiro di Correa – ...

Lazio Udinese 1-0 LIVE : biancocelesti in vantaggio con Immobile : Allo Stadio Olimpico di Roma, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Udinese MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 2′ Tiro di Correa – ...