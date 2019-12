Dal 2020 la scuderia Toro Rosso di Formula 1 cambierà nome in Alpha Tauri

I nuovi trend Dalla Corea che arriveranno nel 2020 : Le novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla CoreaCOTTON FIOC CON SOLUZIONELe novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla CoreaLe novità per il 2020 dalla ...

Calcio - Europei 2020 : il tabellone ed i possibili incroci dagli ottavi alla finale. Match di alto livello fin Dall’inizio : Questa sera è andato in scena al Romexpo di Bucarest (Romania) il sorteggio degli Europei 2020 di Calcio. Nella capitale rumena si sono definiti i gironi della rassegna continentale itinerante che andrà in scena il prossimo anno dal 12 giugno al 12 luglio. All’evento parteciperanno 24 selezioni che saranno divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di ...

Dalla tv alle buste paga : tutti i bonus del 2020 : Tra provvedimenti di nuova introduzione e misure confermate nel 2020 i contribuenti potranno beneficiare di diversi bonus e...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (30 novembre) : un Doncic formato MVP porta Dallas al successo contro i Suns. Decima W consecutiva per Lakers e Bucks : Torna la NBA, con ben 13 incontri, dopo un giorno di riposo dovuto alla festa del Ringraziamento. Apre la sfida mattutina del Barclays Center tra i Boston Celtics e i Brooklyn Nets, vinta da quest’ultimi con il risultato di 107-112. Decisivo il quintetto titolare dei newyorkesi, tutto in doppia cifra, fra cui spicca uno Spencer Dinwiddie da 32 punti e 11 assist. Sorride, invece, l’ex Celtics Terry Rozier che contribuisce con 23 punti ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (30 novembre) : un Doncic formato MVP porta Dallas al successo contro i Suns. Decima vittoria di fila per Lakers e Bucks : Torna la NBA, con ben 13 incontri, dopo un giorno di riposo dovuto alla festa del Ringraziamento. Apre la sfida mattutina del Barclays Center tra i Boston Celtics e i Brooklyn Nets, vinta da quest’ultimi con il risultato di 107-112. Decisivo il quintetto titolare dei newyorkesi, tutto in doppia cifra, tra cui spicca uno Spencer Dinwiddie da 32 punti e 11 assist. Sorride, invece, l’ex Celtics Terry Rozier che contribuisce con 23 punti ...

Pallanuoto femminile - Euro League 2019-2020 : Plebiscito Padova sconfitta Dal Vouliagmeni : Una sconfitta con tantissimi rimpianti. Si apre con un 9-6 del Vouliagmeni la prima sfida del girone di qualificazione di Euro League 2019-2020 per una delle compagini impegnate, il Plebiscito Padova. Tantissime opportunità sprecate (un clamoroso 2/11 in superiorità numerica) in quel di Kirishi che ha condannato la pattuglia tricolore. Non sono bastate le tre reti di Ranalli per evitare la sconfitta. Ora il cammino ovviamente si fa più che ...

Sci alpino - Coppa Europa FunesDalen 2019-2020 : Linus Strasser vince lo slalom di apertura - indietro gli italiani : Linus Strasser si è aggiudicato lo slalom di Funesdalen, prima prova della Coppa Europa 2019-2020 di sci alpino. Il tedesco ha completato le due discese sulla pista svedese con il tempo di 1:30.73 (44:28 nella prima, chiusa al terzo posto e 46:45 nella seconda) rifilando 27 centesimi al croato Istok Rodes che aveva fatto segnare la migliore prestazione della prima manche in 44:23. Completa il podio il padrone di casa Kristoffer Jakobsen a 1.03 ...

NFL 2019-2020 : nei match del Thanksgiving Day successi per Saints - Bears e Bills che passano a Dallas : Il Giorno del Ringraziamento, il classico Thanksgiving Day americano, ha tre capisaldi fondamentali: famiglie riunite, il tacchino ripieno a tavola e il football della NFL. Come tradizione, infatti, mentre gli statunitensi si dividono tra torta di zucca, salsa di mirtilli e pietanze varie, si gioca, e tanto, per quanto riguarda lo sport più seguito dall’altra parte dell’Oceano. Nei tre match disputati dal mezzogiorno della costa Est ...

Casting per il nuovo film di Piermaria Cecchini e per la stagione 2020 di GarDaland : Sono attualmente aperti i Casting per un nuovo film diretto da Piermaria Cecchini e prodotto da Magic Effect Production, per il quale sono cercate varie figure. Sono inoltre aperte delle selezioni per la stagione 2020 del parco dei divertimenti di Gardaland, alla ricerca di ballerini/e e cantanti....Continua a leggere

L'Ungheria si ritira Dall'Eurovision Song Contest 2020 : "Troppo gay" - : Novella Toloni La televisione filogovernativa ungherese avrebbe affermato che l'Eurovision era "una flottiglia omosessuale", decretando l'uscita dalla manifestazione canora internazionale L’Ungheria non prenderà parte alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Il paese, che nell’ultima edizione non era riuscito ad accedere neppure alle finali, ha deciso di boicottare il concorso canoro internazionale, considerato "troppo ...

Ecco smartphone e tablet Samsung che verranno aggiornati ad Android 10 Dal Q1 2020 in poi : Samsung pubblica la roadmap per l'aggiornamento ad Android 10 di numerosi smartphone e tablet L'articolo Ecco smartphone e tablet Samsung che verranno aggiornati ad Android 10 dal Q1 2020 in poi proviene da TuttoAndroid.

LIVE Slavia Praga-Inter 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Soucek pareggia su rigore assegnato Dal var : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Dal possibile 2-0 si passa al 1-1, Slavia Praga attacca ancora alla ricerca del vantaggio. 39′ De Vrij in area di rigore aggancia il piede di Stanciu che l’arbitro fa continuare l’azione ma il VAR richiama l’attenzione dell’arbitro al momento del gol di Lukaku. 38′ Gol, Soucek, rigore tirato con una botta centrale, Handanovic non può nulla, Slavia ...

LIVE Slavia Praga-Inter - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Borja Valero in campo Dal primo minuto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Immagini dallo spogliatoio dell’Inter: Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Fenerbahce-Schio 58-43. Cecilia ZanDalasini vince il big match contro le campionesse d’Italia : Cade a Istanbul la Famila Wuber Schio, nel big match di Eurolega femminile 2019-2020 con il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini. Il match ha visto le padrone di casa dominare in lungo e in largo, mentre le campionesse d’Italia hanno avuto grossissime difficoltà a fare canestro. Con questo successo le turche restano sole al comando del gruppo B con il record di 4-1, mentre le venete sono, ora, ferme sul 3-2. Il Fener comincia subito ...