Cagliari – Sampdoria | Dove vedere il posticipo delle 20 | 45 di lunedì 2 dicembre in

nonsolo.tv

(Di domenica 1 dicembre 2019) La quattordicesima giornata del campionato di Serie A si conclude con iltra. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Ilè reduce da un pareggio molto fisico in casa del Lecce, match terminato con il risultato di 2 -2 e tre espulsioni in totale. Lariesce invece a portare a casa i tre punti con una vittoria in casa contro l’Udinese per 2 – 1. Continua il fantastico campionato delche resta stabile in quarta posizione con una sfilza di risultati utili alle spalle; bisogna continuare a vincere. Lasi trova nelle retrovie, in 16esima posizione, e ha bisogno dei tre punti per scrollarsi di dosso le quattro squadre sotto di lei.in diretta ildi Serie AIldella quattordicesima giornata di Serie A ...

VarskySports : Brescia 0 Atalanta 3 (Pasalic 2-Ilicic) Genoa 0 Torino 1 (Bremer) Fiorentina 0 Lecce 1 (La Mantia) D Juventus-Sa… - sowmyasofia : Cagliari-Sampdoria, probabili formazioni, dove vederla in tv, quotazioni e statistiche - PeriodicoDaily Sport… - OregonAntonio : Il Cagliari, domani sera alla 'Sardegna Arena' dovrà affrontare un'altra partita difficile, contro la Sampdoria. S… -