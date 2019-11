Genoa-Torino | Thiago Motta | “abbiamo preso gol nel momento migliore La classifica non ci

Diretta/ Genoa Torino - risultato finale 0-1 - video tv : Bremer fa sprofondare il grifo : Diretta Genoa Torino. Streaming video e tv, formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la 14giornata del campionato di Serie A.

Il Torino vince e scaccia la crisi. Un gol di Bremer regala i tre punti contro un buon Genoa : (LaPresse) - Il Toro rialza la testa a Marassi, vince 1-0 e prova a riprendere il suo cammino dopo il ko interno con l'Inter. Orfana del suo bomber Belotti, che non ha recuperato dalla botta subita all'anca, alla squadra di Mazzarri basta una rete di testa su calcio d'angolo del difensore brasiliano

Bremer ci mette la testa ed il Torino si salva : un buon Genoa deve arrendersi nel finale [FOTO] : Genoa-Torino – E’ andato in archivio il secondo match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Genoa e Torino che hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni solo nel finale, per 70 minuti il match è stato bloccato. Partita non entusiasmante per la squadra di Mazzarri che però è stata molto concreta, pesantissima l’assenza per infortunio di Belotti gli attaccanti ...

Genoa-Torino 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : male Favilli [FOTO] : Genoa-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il match delle 18 valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Genoa e Torino, la partita non è stata entusiasmante e si è animata solo nei minuti finale. La partita della squadra di Mazzarri non è stata entusiasmante complice anche la pesante assenza per infortunio del Gallo Belotti, nel primo tempo meglio i granata, nel secondo il Genoa. ...

Genoa-Torino - le formazioni ufficiali : ok Schone - quanti cambi in attacco! : GENOA TORINO formazioni ufficiali – L’anticipo delle ore 18.00 del sabato mette in programma la sfida Genoa-Torino. Il Grifone ha bisogno di punti salvezza, rispetto ai granata che navigano un po’ nella terra di nessuno al centro della classifica. Thiago Motta ritrova Schone dal 1′, in attacco inizia Favilli. Per Mazzarri out Belotti, ok Verdi. Berenguer ad agire da ‘falso nueve’. Di seguito le ...

Genoa-Torino - le probabili formazioni : dubbi in attacco per le due squadre - da verificare Belotti : Genoa-Torino, le probabili formazioni – Sarà Genoa-Torino il secondo anticipo della 14ª giornata. Il Grifone arriva dal punto ottenuto sul campo della Spal nell’ultimo turno, ma cerca la vittoria per uscire dalla zona calda della classifica. Non se la passa meglio il Torino, reduce dalla sconfitta contro l’Inter. Proprio nella gara contro i nerazzurri si è infortunato Andrea Belotti, in forte dubbio per il match di ...

