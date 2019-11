Amici | ballo erotico di Javier ed Elena | lei rimane praticamente nuda | in diretta al

Amici 19 - i concorrenti della categoria ballo : Amici 19, ecco gli allievi della categoria ballo selezionati nella puntata di sabato 16 novembre, in onda su Canale 5 Nella puntata di oggi di Amici, in onda ogni sabato alle 14:00 circa su Canale 5, è stata formata la classe di Amici 19. La puntata si è svolta velocemente, Maria De Filippi ha spiegato che per alcuni concorrenti era prevista un’esibizione perchè la commissione era ancora decisa. Per altri invece la commissione aveva già le ...