EURO 2020 | i sorteggi dei gironi live in chiaro e su Sky

Giornalista - blogger - studente universitario : il capitano della Finlandia qualificata agli EUROpei 2020 festeggia sui libri : “Questo per noi finlandesi è davvero un risultato storico. Un sogno che sono felice di avere realizzato. Sono orgoglioso della squadra perché sulla carta sia la Bosnia che la Grecia erano migliori di noi, ma siamo riusciti a fare ciò che nessuno pensava fosse possibile”. Tim Sparv è il capitano della Finlandia che per la prima volta nella sua storia si è qualificata ad una grande competizione, seconda nel girone dietro solo all’Italia dei record ...

Sci alpino - Coppa EUROpa Funesdalen 2019-2020 : Linus Strasser vince lo slalom di apertura - indietro gli italiani : Linus Strasser si è aggiudicato lo slalom di Funesdalen, prima prova della Coppa Europa 2019-2020 di sci alpino. Il tedesco ha completato le due discese sulla pista svedese con il tempo di 1:30.73 (44:28 nella prima, chiusa al terzo posto e 46:45 nella seconda) rifilando 27 centesimi al croato Istok Rodes che aveva fatto segnare la migliore prestazione della prima manche in 44:23. Completa il podio il padrone di casa Kristoffer Jakobsen a 1.03 ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano basket - EUROlega 2019-2020 in DIRETTA : trasferta di fuoco ad Atene - sfida incertissima : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-AX Armani Exchange Milano, sfida valevole per l’undicesima giornata di Eurolega. Esame di greco da superare per la seconda volta in stagione per la squadra di Messina. Dopo aver già battuto il Panathinaikos, l’Olimpia si presenta nuovamente ad Atene per affrontare l’Olympiacos in un match molto importante e che può permettere a Milano di restare nelle posizioni di vertice ...

EURO 2020 - sorteggio gironi in diretta su Rai2 (Marchisio opinionista) e Sky : Domani, sabato 30 novembre, alle 18.00, Rai2 trasmetterà in diretta la cerimonia ufficiale del sorteggio per i prossimi Campionati Europei di calcio, in programma a partire da giugno 2020. Curato da Rai Sport, l'evento vedrà in studio il vice direttore della testata, Enrico Varriale, con l’opinionista Gianfranco Teotino e per la prima volta sugli schermi Rai in veste di esperto, Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della ...

Calcio - Sorteggio EUROpei 2020 : il girone perfetto e quello da incubo per l’Italia. Le ipotesi e le stellette di difficoltà : Sabato 30 novembre si svolgerà il Sorteggio degli Europei 2020 di Calcio, alla Romexpo di Bucarest (Romania) si definirà la composizione dei gruppi per la prossima rassegna continentale in programma dal 12 giugno al 12 luglio. L’Italia spera in un’urna benevola perché c’è il rischio concreto di finire in un raggruppamento davvero di ferro, la nostra Nazionale è testa di serie grazie al perfetto cammino di qualificazione (dieci ...

Sorteggi gironi EUROpei 2020 : regolamento - fasce - possibili avversarie dell’Italia - orario e tv : Domani, sabato 30 novembre (ore 18.00), si terrà il Sorteggio degli Europei 2020 di calcio, al Romexpo di Bucarest (Romania). Nella capitale rumena si definiranno i gironi della rassegna continentale itinerante che andrà in scena il prossimo anno dal 12 giugno al 12 luglio. All’evento parteciperanno 24 selezioni che saranno divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno ...

DIRETTA Olympiacos-Olimpia Milano - Live EUROlega basket 2019-2020 : orario d’inizio - canale - tv - streaming e programma : Si giocherà quest’oggi il match dell’undicesima giornata di Eurolega 2019-2020, che vede l’Olimpia Milano affrontare la non semplice trasferta del Pireo, in casa dell’Olympiacos. Nella scorsa annata, si giocò in terra greca alla terza giornata, e fu lì che Milano capì di poter pensare seriamente ai quarti di finale poi mancati per un soffio, travolgendo i Reds. Rispetto ad allora sono cambiate molte cose: l’Olympiacos ha causato la propria ...

Lazio-Cluj 1-0 - EUROpa League 2019-2020 : Correa decide la sfida e tiene i biancocelesti ancora in corsa per i sedicesimi : Rimane ancora in vita il sogno di qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020 della Lazio, capace di vincere davanti al proprio pubblico dell’Olimpico contro il Cluj in un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto nel gruppo E. La compagine laziale si è imposta per 1-0 grazie al gol di Joaquin Correa ed è riuscita a ribaltare il k.o. dell’andata (1-2) portandosi in vantaggio nello scontro diretto ...

LIVE Lazio-Cluj 1-0 - EUROpa League 2019-2020 in DIRETTA : gol annullato a Traoré! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 32′ Dentro Peteleu, fuori Susic: cambi esauriti per i rumeni. 71′ BOTTA DI OMRANI! Il Cluj sta crescendo pericolosamente. 69′ GOL annullato A TRAORE! Netto l’offside del neoentrato che aveva aggiustato in rete una conclusione di Culio. 68′ Equilibrio all’Olimpico a meno di 20 minuti dalla fine. 66′ Anche nella ...

Arrampicata sportiva - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : Stefano Ghisolfi non riesce nell’impresa a Tolosa - ultima chance agli EUROpei : Stefano Ghisolfi non è riuscito a conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokio 2020 tramite il torneo preolimpico che si sta disputando a Tolosa (Francia). Il piemontese ha concluso al dodicesimo posto con 840 punti complessivi e deve dire così addio alla chance di volare in Giappone (in questa manifestazione sono in palio sei posti per la rassegna a cinque cerchi), ma non finisce qui per l’azzurro che potrà tentare il tutto per ...

LIVE Lazio-Cluj 1-0 - EUROpa League 2019-2020 in DIRETTA : si riparte all’Olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 48’ JONY! Punizione sul palo del portiere che sfiora il gol. 46’ Si riparte a Roma! INIZIO SECONDO TEMPO 21.51 La Lazio conclude un primo tempo equilibrato ma privo di emozioni, sul risultato di 1-0 grazie alla fiammata di Correa, spina nel fianco dei rumeni del Cluj. FINE PRIMO TEMPO 47′ Finisce qui la prima frazione. 45’ 2 minuti di recupero. 45’ ...

Golf - EUROpean Tour 2020 : all’Alfred Dunhill Championship guida Wil Besseling. 28° posto per Francesco Laporta : Ha ripreso il via con estrema rapidità l’European Tour, che entra ufficialmente nella stagione 2020 già negli ultimi giorni del 2019. Nel primo giro dell’Alfred Dunhill Championship, in Sudafrica, a comandare è un olandese: si tratta di Wil Besseling, classe 1985 che festeggerà il 34° compleanno il 9 dicembre e ancora a secco di vittorie sul Tour europeo. Per lui oggi un giro in -7, con un eagle, sei birdie e un bogey. Al secondo posto si ...

LIVE Lazio-Cluj 1-0 - EUROpa League 2019-2020 in DIRETTA : Correa domina all’Olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 La Lazio conclude un primo tempo equilibrato ma privo di emozioni, sul risultato di 1-0 grazie alla fiammata di Correa, spina nel fianco dei rumeni del Cluj. FINE PRIMO TEMPO 47′ Finisce qui la prima frazione. 45’ 2 minuti di recupero. 45’ Resta giù Culio dopo un calcio di Parolo. 43’ Grandi scambi sulla sinistra tra Jony e Correa: dovrebbero garantire maggior precisione. 41’ ...