Vertigini | esercizi con collo e testa per ridurre il fastidio

Fonte : dilei

(Di giovedì 28 novembre 2019) Comeilderivante dalle? La risposta a questa domanda potrebbe arrivare dall’esecuzione, previa visione di indicazioni online, di semplicicon. Sono già diversi i progetti che mettono in primo piano percorsi di questa natura. Uno di questi è il portale Balance Retraining. Messo a punto nel 2017 da un’equipe di ricercatori dell’Università di Southampton, fornisce, tramite risorse video, delle linee guida immediate per l’esecuzione dicon. Per iscriversi è necessario compilare un questionario con i dettagli relativi ai sintomi. Il portale, frutto dell’impegno di alcuni esperti di psicologia della salute e di cure primarie attivi presso l’ateneo della città dal cui porto salpò il Titanic, ha dimostrato che, grazie aglisopra citati, è possibilelenei ...

ChiaraCiv : Vertigini, ecco gli esercizi di testa e collo per ridurre il disturbo - medlookout : #Vertigini, un sito spiega passo passo come contrastarle - MarcoFasoli3DS : RT @AnnaFasoli_: #Vertigini, gli esercizi per ridurre il fastidio -