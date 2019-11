Tra Washington e Pechino è in corso anche la guerra degli oppioidi

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (giovedì 31 ottobre) : spettacolo Tra Houston e Washington con 59 punti di Harden - Golden State perde Curry : Ben undici le partite giocate nella notte NBA, spiccano tra queste la super partita vinta dagli Houston Rockets sui Washington Wizards e la sconfitta interna dei Golden State Warriors, che perdono anche Stephen Curry, molto più netta di quanto dica il punteggio finale. PHILADELPHIA 76ERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-95 Per i Sixers, unica squadra con 4 vittorie su 4 della Lega, 19 punti di Joel Embiid, 18 di Tobias Harris, 16 di Ben ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (giovedì 31 ottobre) : spettacolo Tra Houston e Washington con 59 punti di Harden - Golden State perde Curry : Ben undici le partite giocate nella notte NBA, spiccano tra queste la super partita vinta dagli Houston Rockets sui Washington Wizards e la sconfitta interna dei Golden State Warriors, che perdono anche Stephen Curry, molto più netta di quanto dica il punteggio finale. PHILADELPHIA 76ERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-95 Per i Sixers, unica squadra con 4 vittorie su 4 della Lega, 19 punti di Joel Embiid, 18 di Tobias Harris, 16 di Ben Simmons, 12 ...

L’ultima partita delle World Series Tra Houston e Washington in diretta streaming : La settima e ultima gara delle finali del baseball tra Astros e Nationals assegnerà le World Series del 2019: le informazioni e i link per seguirla in diretta su Dazn

Le World Series Tra Houston e Washington : Iniziano stanotte in Texas, giocano due squadre giovani: gli Astros vincitori nel 2017 e i Nationals, che hanno riportato le finali del baseball nella capitale degli Stati Uniti dopo 86 anni

**Usa : Salvini - vicini a Washington - è sinisTra che prendeva rubli da Pcus** : Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Più vicini “sicuramente a Washington perchè siamo parte di un’Alleanza atlantica e semmai è la sinistra che ha sempre sbandato da altre parti, prendeva i rubli dal Partito comunista sovietico”. Lo ha affermato Matteo Salvini ospite di Tg 2 Post. “Detto questo, riportare allo stesso tavolo Putin e Trump e cambiare le regole europee è sopravvivenza”, ha concluso il leader della Lega. ...

Safe House – Nessuno è al sicuro : Trama - cast e curiosità del thriller con Denzel Washington : C’è anche il premio Oscar Denzel Washington nel cast del film d’azione Safe House – Nessuno è al sicuro. Per gli amanti della suspance e dei finali non banali l’appuntamento in tv è per mercoledì 16 ottobre alle 21.20 su Italia 1. Safe House – Nessuno è al sicuro, trailer Safe House – Nessuno è al sicuro, trama Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti ...