TG RDN 28 11 2019

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA DELLE FIAMME GIALLE: 51 ARRESTI A ROMA Roma – La Guardia di Finanza ha arrestato oggi 51 persone accusate di appartenere a un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di cocaina e hashish, capeggiata da Fabrizio Piscitelli – il capo ultra’ ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti – e Fabrizio Fabietti. L’organizzazione era in grado di rifornire gran parte delle piazze di spaccio dei quartieri della Capitale e aveva costituito una batteria di picchiatori incaricati in attivita’ estorsive per il recupero crediti. All’operazione, denominata ‘Grande Raccordo Criminale’, hanno partecipato circa 400 militari, con il supporto di elicotteri e unita’ cinofile. RIFIUTI, CAMPIDOGLIO STUDIA ORDINANZA REGIONE ANTI EMERGENZA Venti giorni per trovare e mettere in esercizio una o piu’ ...

