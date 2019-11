Roma | bimba di cinque mesi muore in un campo nomadi | indagati i genitori per

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Una bambina diè morta in undi. La Procura ha iscritto inel registro deglie disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. I carabinieri non escludono che la morte sia legata in qualche modo alla malnutrizione e ciò rientrerebbe nella fatti

Corriere : Roma, bimba di 5 mesi muore nel campo rom di via Candoni - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Roma, bimba di cinque mesi muore in un campo nomadi: indagati i genitori #Roma - Mimosa13Me : RT @Libero_official: A #Roma, muore una bimba di cinque mesi in un campo rom: nel mirino degli investigatori i genitori della piccola https… -