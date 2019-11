Renzi attacca la magistratura sul caso Open | ' Vulnus alla vita democratica del paese'

Inchiesta Open - Renzi : “Non ho attaccato la magistratura - ma difeso la politica” : Matteo Renzi torna sull'Inchiesta che lo sta investendo e che vede nel mirino l'ex Fondazione Open: "Ho parlato in conferenza stampa non per attaccare la magistratura ma per difendere la politica. Ho posto una legittima domanda: i magistrati hanno il potere di trasformare le fondazioni in partiti?". E condanna l'intrusione nella sua vita privata, relativa al prestito ricevuto dall'ex presidente del Consiglio per l'acquisto della sua casa che, ...

Fondazione Open - Renzi attacca : “Nessuno può più finanziare Italia Viva - è ferita a democrazia” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, passa al contrattacco dopo l'inchiesta sulla Fondazione Open. E, provocatoriamente, invita tutte le aziende a non finanziare più il suo partito, perché rischierebbero perquisizioni e indagini: "Non date un soldo a Italia Viva. Siamo in presenza di una ferita al gioco democratico".Continua a leggere

Fondazione Open - Renzi attacca di nuovo i pm : “Perquisire i miei finanziatori non indagati è un atto senza precedenti nella storia” : “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Un altro post su facebook in poche ore per attaccare la magistratura. Matteo Renzi torna a commentare ...

Open - Renzi attacca i giudici : “Chi decide come si fonda un partito? La politica o la magistratura?” : "Due giudici fiorentini decidono che Open non è una fondazione ma un partito. E quindi cambiano le regole in modo retroattivo. Aprendo indagini per finanziamento illecito ai partiti! Ma come? Se era una fondazione, come può essere finanziamento illecito a un partito? E allora chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana": così Matteo Renzi torna sulle ...

Carlo Calenda fonda un nuovo partito - Azione. E attacca Matteo Renzi e Pd : "Rammolliti - di cosa hanno paura" : Carlo Calenda ha presentato il suo nuovo partito che si chiama Azione. Non un "partito personale. È un partito, con uno Statuto e a giugno ci sarà il primo congresso. Del movimento avrà gli obiettivi". Un partito che si colloca nel campo del centrosinistra. "Siamo di centrosinistra e siamo riformist

Renzi attacca : “Italia Viva prosciugherà consenso Pd”. Dem replicano : “Dono a Salvini” : Quella di Matteo Renzi e' una dichiarazione di guerra al suo ex partito: "faremo ai dem quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi", dice il leader di Italia Viva. Ovvero assorbire parlamentari e consenso del Partito Democratico per poi allargare al centro e alla destra moderata. In Francia a pagarne le spese furono i gollisti di Les Republicains, partito dell'ex presidente francese Francois Sarkozy, e il parti Socialiste di Oliviere ...

Silvio Berlusconi a Maurizio Costanzo : "Ce ne sono pure troppi" - attacca Renzi ma la stoccata è per Salvini : Un Silvio Berlusconi a tutto campo è intervenuto al Maurizio Costanzo show sui principali temi che dominano la scena politica italiana. Il Cavaliere, nello studio di Canale 5, parla di una manovra "tutta tasse e manette che non contiene nulla per imprese, famiglie a lavoro". Inoltre la mole degli em

Manovra - auto aziendali : tasse dimezzate o azzerate. Intanto Zingaretti attacca Renzi : Il segretario dem critica il fuoco amico del leader di Italia Viva: «Se pensa che fare le polemiche è un modo per conquistare voti ha capito male»

Conte cita Modugno : «Io in discussione? Ho il sole - il mare...». E Renzi attacca : «La foto di gruppo? Genialata»|Video : Interpellato sulla batosta della coalizione di governo, il presidente del consiglio si consola con la canzone «Meraviglioso»

Rapina a Roma : Matteo Salvini attacca Conte - Renzi e M5S sulla sicurezza : Luca Sacchi, 25 anni ancora da compiere, non c'è l'ha fatta. Il ragazzo, la notte scorsa, è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre difendeva la fidanzata, Anastasia, da un tentativo di Rapina. Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno, attaccando il premier Giuseppe Conte, ma anche Matteo Renzi, Zingaretti ed il M5S, li ha accusati di aver tagliato i fondi alle forze dell'ordine e sulla sicurezza. Il presidente del Consiglio, duro, ha ...

“La spina l'ho attaccata io - perché dovrei staccarla?” - dice Renzi del governo : “La spina l'ho attaccata io, perché dovrei staccarla?” In un'intervista al Corriere della Sera, il leader della neonata Italia viva, Matteo Renzi, dice che “il rischio elezioni non esiste”. E che lui farebbe fibrillare il governo “lo sostengono i retroscena. Io non credo al gossip, credo alla politica” aggiunge. “Senza di noi questo non sarebbe mai nato” chiosa poi Renzi. Insomma, la legislatura “durerà fino al 2023” assicura l'ex premier ed ex ...

Pensioni Q100 - Renzi attacca il Governo : 'Uno spot che costa 20 miliardi di euro' : "Quota 100 è uno spot che costa 20 miliardi di euro in tre anni", lo ha affermato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi a margine della Leopolda 10 attaccando ancora la misura di stampo previdenziale sbandierata dalla Lega ed introdotta nella precedente Legge di Stabilità. Quota 100 continuerà la sperimentazione per tutto il triennio Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, infatti, per l'ex Pd spendere circa 20 miliardi di euro in tre ...

Lega e M5S attaccano Renzi - Salvini : "Pallone gonfiato" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio contro Renzi. I due ex alleati di governo attaccano con argomentazioni diverse nei toni ma simili nella sostanza il leader di Italia Viva che dopo esser stato alla regia del Conte bis ha lasciato il Pd e fondato il suo nuovo partito, sempre assicurando il sostegno all’esecutivo. Un sostegno ovviamente pieno di distinguo. Leopolda 10, scelto il ...