Epidemia di Ebola in Congo | attaccati operatori sanitari

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : i sopravvissuti superano quota 1000 : Nel corso della attuale Epidemia in Congo, mille persone hanno contratto il virus Ebola e sono sopravvissute alla malattia: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Nel corso di 430 giorni di Epidemia, delle 1.555 persone ricoverate nei centri di trattamento, 1.000 sono sopravvissute, ovvero quasi due terzi“, lo ha affermato Matshidiso Moeti, direttore OMS in Africa. Un tempo, ha precisato, “ricevere una ...