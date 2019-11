Celentano e l’elogio alla metafora | immigrazione | Sardine | Capitoni e “Capitani”

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roberta Damiata Una puntata quella di Adrian in cui si parla e si canta e dove quello che sembra non è. La politica la fa da padrone mentre si cantano le sue canzoni tra Morgan che lo elogia e i tre giornalisti che lo fanno raccontare. Il vecchio detto “Pulcinella scherzando diceva la verità” sembra essere stato adottato da Adrianoche nella penultima puntata di "Adrian" ha capito il meccanismo per raccontare le sue idee, dando al pubblico quello che chiede: una vecchia versione di sé, tra canti balli e rock and roll, intramezzato da brevi siparietti colmi di doppi sensi e significati. Come quello degli inesistenti, “raccontato” con Ilenia Pastore e Gigi e Ross. “Gli inesistenti sono esseri ridenti in missione di Dio, li riconosci da lontano perché infondono l’allegria” dicemente Gigi e Ross nel “bar del palcoscenico” raccontano in chiave ironica, ...